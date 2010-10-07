به گزارش خبرنگار اعزامی مهر از ابوظبی امارات، مانو منه‌زس پس از پیروزی تیمش برابر ایران ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: من به آنچه مسائل سیاسی بین روسای دو کشور ایران و برزیل عنوان شده است، کاری ندارم و فقط به فوتبال و زیبایی‌های آن فکر می‌کنم. ما حتی آمادگی دیدار با تیم ایران در تهران یا برازیلیا را داریم.

وی در مورد عملکرد ایران در این مسابقه اضافه کرد: ایران بازی را با نتیجه 3 بر صفر باخت اما عملکردش در این بازی قابل قبول بود. خصوصا در خط دفاع و میانی ایرانی‌ها بازی خوبی را به نمایش گذاشتند. البته این انتظار بزرگی است که آنها بخواهند برزیل را شکست دهند زیرا بین دو تیم اختلاف سطح وجود دارد.

سرمربی تیم فوتبال برزیل خاطرنشان کرد: ما در این بازی از بازیکنان جدید و جوان استفاده کردیم که از عملکردشان رضایت دارم. امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و ما هم به خوبی آنها را محک بزنیم چرا که باید در برزیل پاسخگوی مردم باشیم.

وی در مورد گل صحیح ایران که توسط کمک داور به اشتباه مردود اعلام شد، افزود: هنوز تصاویر این بازی را نگاه نکردم اما من به این اتفاقات چندان اعتقادی ندارم زیرا اشتباهات داوری هم جزئی از بازی است. البته فکر نمی کنم در مجموع نوع قضاوت داور بازی تاثیر چندانی در بازی داشت.

مانو منه‌زس در پایان در مورد اینکه احتمال حضور مجدد رونالدینهو و ستارگان دیگر برزیل به تیم ملی این کشور وجود دارد، گفت: درهای تیم ملی برزیل باز است اما در این لحظه تنها بازیکنان جوان را دعوت می‌کنیم تا از کیفیت آنها مطلع شویم و تجارب آنها را برای بازی‌های مهم، خصوصا جام جهانی 2014 که ما میزبان آن هستیم، بالاتر ببریم.

دیدار تدارکاتی تیم‌ ملی فوتبال ایران و برزیل که پنجشنبه شب در ورزشگاه شیخ زاید شهر ابوظبی امارات برگزار شد، در نهایت با برتری 3 بر صفر تیم برزیل به پایان رسید.