اوضاع عراق و امنيت ملي اسرائيل با هم ارتباط دارند / اسرائيل با قدرت در عراق فعاليت مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر، نشريه المنار نوشت : يكي از كميته هاي ويژه شعبه اطلاعاتي و جاسوسي اسرائيل گزارش ويژه اي درباره واقعيت سياسي و تحولات آينده صحنه عراق و تاثير وپيامدهاي آن بر امنيت اسرائيل آماده كرده است.



اين گزارش بنا به درخواست مقامات رده بالاي رژيم صهيونيستي در سايه وخامت روزافزون اوضاع صحنه عراق تهيه شده است.



شعبه اطلاعاتي جاسوسي اسرائيل از محققان و پژوهشگران متخصص درامور عراق و خاورميانه و برخي مراكز تحقيقاتي وابسته به دستگاه هاي ارتش و امنيتي براي تهيه گزارشي از وضعيت عراق كمك گرفته است اين گزارش در 40 صفحه تهيه شده و نسخه اي از آن تحويل آريل شارون نخست وزير رژيم صهيونيستي شده است . نسخه هاي ديگري به برخي سازمان رسمي ذيربط تحويل شده است.



اين گزارش كه المنار مدعي است نسخه اي از آن را بدست آورده است، مي گويد : اوضاع كنوني عراق و شتاب تحولات در اين كشور و اقدامات نظاميان آمريكايي بر ضد شهرهاي عراقي به نفع امنيت ملي اسرائيل است.



اين گزارش تحقيقاتي مي افزايد: طرح آمريكا براي كنترل اوضاع و برقراري ثبات در عراق با دشواري ها و موانع بزرگي روبرو است اما اوضاع همچنان بر طبق برنامه از پيش طراحي شده پيش مي رود و عناصر اساسي كه در صدد هستند نقش مهمي در موفقيت اين طرح ايفا كنند همچنان نقش خود را طبق برنامه خواسته شده انجام مي دهند و در راس اين عناصر اياد علاوي نخست وزير موقت عراق است.



به گزارش مهر، اين گزارش در ادامه مي نويسد: اسرائيل با قدرت در صحنه عراق حضور دارد و حضورش با هماهنگي دولت موقت عراق و نظاميان ائتلاف به رهبري آمريكا صورت گرفته است، اسرائيل همچنين به طور خاص در زمينه امنيتي و اطلاعاتي جاسوسي در داخل شهرهاي عراقي فعاليت مي كند كه مركز آن در مناطق شمالي (كردستان) است كه مهمترين علت آن اين است كه زيرساخت پايگاه هاي جاسوسي و فعاليت جاسوسي اين رژيم از بيش از 12 سال پيش به شكل گسترده در آن منطقه بوده است و تل آويو توانسته است از طريق حضور در عراق به برگ هاي برنده و وسائل مهمي براي حمايت ازامنيت خود دست يابد زيرا منطقه شمالي با برخي كشورهاي عربي و اسلامي معارض اسرائيل هم مرز است.



اين گزارش برخي دستاوردهايي كه رژيم صهيونيستي در نتيجه فعاليتش در منطقه شمالي در زمينه جاسوسي بدست آورده است را مورد اشاره قرار مي دهد اما تنها به يك مورد اشاره اكتفا مي كند و توضيح بيشتري نمي دهد تا به زغم خود باعث درخطر قرار گرفتن امنيت اسرائيل نشود.



به گزارش مهر، اين گزارش تاكيد مي كند كه شركت هاي امنيتي و تجاري اسرائيل توانسته اند به سودهاي فراوان از بازار عراق دست پيدا كنند و اين رژيم در حال آماده كردن گروه هاي امنيتي پيشرفته و مجهز كردن آنها براي وارد كردن آنها در برخي اماكن حساس عراقي با موافقت دولت موقت است.



اين گزارش معتقد است همكاري و روابط در بعد نظامي و امنيتي با هر طرفي بمثابه آغاز صفحه درخشاني از همكاري و روابط ديپلماتيك است و عاملي در حمايت از امنيت ملي تل آويو به شمار مي رود.

