سهم نامشخص قاچاقچیان از یارانه سوخت / افزایش 4 برابری فروش بنزین آزاد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا ضیغمی در جمع خبرنگاران با بیان اینکه هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود یک میلیون و 700 هزار لیتر نفت خام به عنوان خوراک پالایشگاه‌ها تحویل داده می شود، گفت: از این میزان خوراک حدود 220 میلیون لیتر انواع فرآورده های نفتی تولید و به بازار عرضه می شود.

مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش نفتی ظرفیت تولید بنزین در پالایشگاه‌های نفت داخلی را 45 میلیون لیتر عنوان کرد و افزود: همچنین امکان تولید روزانه 95 میلیون لیتر گازوئیل در این واحدهای پالایشگاهی فراهم شده است.

این عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران در خصوص آخرین وضعیت مصرف بنزین پس از اجرای طرح سهمیه بندی، گفت: تا پیش از سهمیه بندی متوسط مصرف روزانه بنزین از مرز 70 میلیون لیتر گذشته بود که در صورت عدم اجرای این پروژه مصرف این فرآورده نفتی به 100 میلیون لیتر در روز هم افزایش می یافت.

این عضو ستاد تدابیر ویژه اقتصادی وزارت نفت با اشاره به کاهش متوسط مصرف روزانه به 63.6 میلیون لیتر یکسال پس از اجرای سهمیه بندی بنزین، اعلام کرد: همچنین در نیمه نخست سال گذشته متوسط مصرف روزانه بنزین 66.5 میلیون لیتر بوده، این در حالی است که متوسط مصرف این فرآورده نفتی از ابتدای سالجاری به 63.6 میلیون لیتر کاهش یافته است.

معاون وزیر نفت خاطر نشان کرد: در حالی مصرف بنزین از ابتدای سالجاری روندی کاهشی داشته که حدود یک میلیون دستگاه خودرو به ناوگان حمل و نقل کشور وارد شده است.

وی همچنین به افزایش مصرف بنزین آزاد در کشور اشاره کرد و افزود: متوسط مصرف بنزین نیمه یارانه ای از 3.1 میلیون لیتر در سال گذشته به 12.1 میلیون لیتر در روز در سالجاری افزایش یافته است.

ضیغمی همچنین با اشاره به اجرای قانون هدفمندی یارانه ها برای کاهش حجم قاچاق فرآورده های نفتی از کشور، بیان کرد: همچنین در صورت مجهز شدن به سیستم‌های نرم افزاری دیگر نیازی به درگیری در امر قاچاق نیست.

این مقام مسئول در ادامه با بیان اینکه با اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها میزان قاچاق و عرضه خارج از شبکه‌ فرآورده‌های نفتی به حداقل کاهش می یابد، تاکید کرد: در حال حاضر هر لیتر گازوئیل در ایران 165 ریال و بنزین یارانه‌ای یکهزار ریال عرضه می‌شوند.

وی، ادامه داد: همچنین در شرایط فعلی هر متر مکعب LPG (گاز مایع) بدون در نظر گرفتن مالیات، حدود 500 تومان تمام می‌شود، در حالی ‌که آن را با قیمت 5 تومان عرضه می کنیم.

مدیر عامل پالایش و پخش فرآورده های نفتی با تاکید بر اینکه دولت سالانه 30 میلیارد دلار یارانه برای فرآورده‌های نفتی پرداخت می‌کند، گفت: پرداخت این حجم یارانه برای فرآورده های نفتی این سئوال را مطرح می کند که چقدر از 30 میلیارد دلار را باندهای مافیایی قاچاق از آن خود می‌کنند؟