حادثه تروریستی در سنندج نشان از شکست توطئه های دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، امام جمعه سنندج در خطبه های نماز جمعه سنندج ضمن محکوم کردن حادثه تروریستی در میدان آزادی شهر سنندج، عنوان کرد: وقوع این حادثه تروریستی و کشتار نیروهای انتظامی و شهروندان بی دفاع نشان از شکست توطئه های دشمن برای ایجاد اختلاف و تفرقه در استان کردستان است.

وی بیان داشت: کسی نمی داند که دلیل و برهان تروریستها و مسببان این جنایت از انجام این گونه حرکتهای ضد بشری چیست و آنها بر اساس کدام تفکر و ایدئولوژی دست به انجام حرکتهای کورکورانه و تروریستی زده اند و تعدادی از نیروهای انتظامی و مردم بی دفاع را شهید و زخمی می کنند.

امام جمعه موقت سنندج گفت: انجام حرکتهای این چنین در هر جامعه و کشوری محکوم است و انتظار می رود که با مشارکت و همراهی جدی مردم و هوشیاری و حضور به موقع نیروهای امنیتی و انتظامی عوامل این حادثه تروریستی هرچه سریعتر شناسایی و به سزای اعمال خرابکارانه خود برسند.

ماموستا راستی خاطرنشان کرد: متاسفانه امروز عده ای افراد منحرف به بهانه دفاع از آزادی و حتی دین مبین اسلام به کارهای خرابکارانه و تروریستی دست می زنند که تمام اقشار مردم و مسئولان باید ضمن هوشیاری کامل در مقابله این توطئه ها ایستاده و اجازه عرض اندام به آنها را ندهند.

وی امنیت را زیرساخت اساسی برای توسعه و آبادانی هر جامعه و کشوری عنوان کرد و افزود: دشمنان از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون از هیچ توطئه و دسیسه ای برای نا امن جلوه دادن استان کردستان و سایر مناطق کردنشین پرهیز نکرده و در این راه ضمن انجام حرکتهای تروریستی به دنبال ایجاد اختلاف و تفرقه بوده اند که تاکنون تمامی نقشه های شوم آنها بی نتیجه مانده و امروز نیز با حضور به موقع مردم در صحنه بار دیگر شکست خواهند خورد.

امام جمعه موقت سنندج افزود: تامین امنیت در جامعه تنها وظیفه دولت و حکومت نیست و تمام اقشار جامعه در این بخش وظیفه دارند و باید به اندازه توان خود در راستای نهادینه کردن امنیت ایفای نقش کنند که این رسالت در مناطقی همچون کردستان بیش از سایر نقاط کشور است.

وی در پایان بار دیگر ضمن تسلیت این حادثه ناگوار به مردم استان کردستان به ویژه خانواده های شهداء این جمایت تروریستی، یادآور شد: امیدواریم که مسببین این عمل خرابکارانه و ضد بشری هر چه سریعتر با هوشیاری و جدیت نیروهای انتظامی و امنیتی دستگیر و به سزای اعمال ننگین خود برسند.

روز پنج شنبه 15 مهر ماه ساعت 17:10 دقیقه بعد از ظهر دو فرد ناشناس مسلح به خودروی گشت نیروی انتظامی در میدان آزادی سنندج حمله نمودند که طی این حرکت تروریستی پنچ نفر شهید و 9 نفر نیز زخمی شدند که در میان شهدا و زخمی ها علاوه بر نیروهای انتظامی عابرین پیاده نیز به چشم می خورد.