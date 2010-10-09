تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز شنبه هفدهم مهرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با اول ذیقعده سال 1431 هجری قمری و برابر است با نهم اکتبر 2010 میلادی.

- هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:

* راه آهن شهرری - فولاد خوزستان، ساعت 16، ورزشگاه اکباتان تهران

* پیکان قزوین - مس کرمان، ساعت 16، ورزشگاه شهیدرجایی قزوین

* صنعت نفت آبادان - پاس همدان، ساعت 18:15، ورزشگاه تختی آبادان

- مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 16 سال غرب آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران پیگیری می‌شود:

* عراق - لبنان (ساعت 16)

* ایران - اردن (ساعت 18)

- در ادامه دوازدهمین دوره مسابقات والیبال جام شیخ راشد دبی امرو تیم "ب" ایران به مصاف امارات می‌رود.