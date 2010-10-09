۱۷ مهر ۱۳۸۹، ۹:۳۷

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و پیگیری مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 16 سال غرب آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز شنبه هفدهم مهرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با اول ذیقعده سال 1431 هجری قمری و برابر است با نهم اکتبر 2010 میلادی.

- هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز می‌شود:
* راه آهن شهرری - فولاد خوزستان، ساعت 16، ورزشگاه اکباتان تهران
* پیکان قزوین - مس کرمان، ساعت 16، ورزشگاه شهیدرجایی قزوین
* صنعت نفت آبادان - پاس همدان، ساعت 18:15، ورزشگاه تختی آبادان

- مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 16 سال غرب آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران پیگیری می‌شود:
* عراق - لبنان (ساعت 16)
* ایران - اردن (ساعت 18)

- در ادامه دوازدهمین دوره مسابقات والیبال جام شیخ راشد دبی امرو تیم "ب" ایران به مصاف امارات می‌رود.

