تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز شنبه هفدهم مهرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با اول ذیقعده سال 1431 هجری قمری و برابر است با نهم اکتبر 2010 میلادی.
- هفته دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر آغاز میشود:
* راه آهن شهرری - فولاد خوزستان، ساعت 16، ورزشگاه اکباتان تهران
* پیکان قزوین - مس کرمان، ساعت 16، ورزشگاه شهیدرجایی قزوین
* صنعت نفت آبادان - پاس همدان، ساعت 18:15، ورزشگاه تختی آبادان
- مسابقات بسکتبال قهرمانی زیر 16 سال غرب آسیا امروز با برگزاری دیدارهای زیر در تالار بسکتبال مجموعه ورزشی آزادی تهران پیگیری میشود:
* عراق - لبنان (ساعت 16)
* ایران - اردن (ساعت 18)
- در ادامه دوازدهمین دوره مسابقات والیبال جام شیخ راشد دبی امرو تیم "ب" ایران به مصاف امارات میرود.
