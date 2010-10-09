رقابت در مهر تئاتر بجنورد با اجرای "روز می گذرد" پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، ششمین اثر نمایشی شرکت کننده در این جشنواره به روی صحنه رفت تا پرونده رقابت در این جشنواره بسته شود.

این اثر نمایشی برگرفته از متن نمایشنامه "افرای بهرام بیضایی"، هنرمند و کارگردان برجسته کشور است که به کارگردانی عباس کریمی به روی صحنه رفت.



بر اساس این گزارش این اثر نمایشی داستان معلمی است که برای تأمین زندگی خانواده­اش به ناچار به خانه خانم شازده بدرالملوک از شاهزادگان قجری وارد می شود، معلمی که باید آخرین فرزند پسر این خانواده را که عقب مانده ذهنی است، تعلیم دهد.



در این اثر نمایشی المیراصادقی، بهزاد عزیزی، آزاده حیدرزاده، مجید محمودیان، احسان کمالی، عباس کریمی، مهتاب نوائی، لیلا محمدی، نریمان محزون و ابوالقاسم یزدانی شخصیتها را جان بخشیدند.