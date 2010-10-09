شرایط برای ماندگاری جشنواره فیلم کودک در همدان فراهم است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، حجت الاسلام سعید کرمی عصر جمعه در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به مهیا بودن امکانات و تامین زیر ساخت های موجود و در صورت توافق مسئولان، جشنواره فیلم کودک در همدان ماندگار می شود.

کرمی با اشاره به اعلام آمادگی همدان برای انتقال معاونت سینمایی به این استان و میزبانی جشنواره های مختلف، گفت: همدان آمادگی میزبانی دائمی جشنواره فیلم کودکان و نوجوانان را دارد.

وی با اشاره به اکران فیلم های بیست چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان در 21سالن نمایش استان همدان خاطر نشان کرد: نمایش همزمان فیلم های جشنواره در تمام شهرستان ها و بخش های استان همدان و اکران همزمان فیلم ها در سه استان کردستان، کرمانشاه و لرستان اقدامی ارزشمند است.

مدیر اجرایی بیست چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اضافه کرد: امسال حمایت های ویژه ای از جوانان فیلم ساز همدانی صورت گرفته و در سال های آتی شاهد رشد و شکوفایی چهره های توانمندی در عرصه فیلم سازی کشور خواهیم بود.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان از 16 مهر ماه به مدت پنج روز در همدان برگزارمی شود.