مهاجم توگویی دوباره در تمرینات فولاد حضور یافت

سرپرست تیم فوتبال فولاد خوزستان در این خصوص به خبرنگار مهر در اهواز گفت: عبداللهی ابراهیم که چندی پیش در اردوی فولاد در شهر مشهد حضور داشت و پس از سه روز، با پاسخ منفی سرمربی فولاد خوزستان مواجه شد، یک بار دیگر در تمرینات فولاد در اهواز حضور یافت تا بار دیگر مورد ارزیابی کادر فنی این تیم قرار گیرد.

حسین ابن قاسم گفت: این بازیکن توگویی همچنان در تمرینات ما حضور دارد و لازم است که مدت بیشتری با ما تمرین کند تا کادر فنی نظر نهایی خود را اعلام کند.



وی افزود: عبداللهی ابراهیم بازیکن بدی نیست ولی شاید انتظار ما از بازیکنان خارجی بسیار بالاست و از آنجا که در حال حاضر تنها یک بازیکن خارجی می توانیم جذب کنیم، انتظار داریم که بازیکن خیلی خوبی باشد.



سوابق حرفه ای این مهاجم که وی را با نام مستعار ابه هم می شناسند، به ترتیب زیر است:

2009/2010

باشگاه چاخلوال پیاترا نیمت ، لیگ دسته اول رومانی

(دو گل در چهارده مسابقه)



2008/2009

باشگاه اف سی خارکف ، لیگ برتر اوکراین

(دوازده دیدار ، بدون گل زده)



2007/2008

باشگاه واسبی یونایتد ، لیگ دسته اول سوئد

(یک گل در چهارده مسابقه)



2007

باشگاه تورنتو اف سی ، کانادا

(یک بازی ، بدون گل زده)



2006

باشگاه واسبی یونایتد ، لیگ دسته اول سوئد

(دو گل در سیزده مسابقه)



2005

باشگاه نیویورک ردبولز ، میجر لیگ ، آمریکا

(دو گل در شانزده مسابقه)



در کارنامه این بازیکن که 175 سانتی متر قد و 68 کیلوگرم وزن دارد، حضور در تیم های زیر 18 سال منچستر یونایتد و چلسی انگلیس نیز به چشم می خورد.



دو بازی برای تیم ملی فوتبال زیر 20 سال (امید) توگو در سال 2006 نیز از جمله موارد موجود در رزومه کاری این مهاجم است.



وی قادر به تکلم به زبانهای فرانسوی و انگلیسی است و با هر دو پا، توانایی بازی و شوت زنی هم دارد.