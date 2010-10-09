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۱۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۰۲

در مقایسه با دو سال قبل؛

زائران خوزستانی حج تمتع 50 درصد رشد یافت

زائران خوزستانی حج تمتع 50 درصد رشد یافت

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیر کل سازمان حج و زیارت استان خوزستان گفت: امسال زائران حج تمتع در خوزستان نسبت به دو سال قبل 50 تا 70 درصد نسبت به دو سال گذشته رشد داشته‌است.

محمد علی دل آرام در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به پیشرفت چشمگیر نام نویسی زائران خوزستانی برای اعزام به حج تمتع ابراز داشت: امسال 50 تا 70 درصد نسبت به دو سال گذشته پذیرش زائر داشته ایم.

وی افزود: با توجه به محدودیتهای موجود در اعزام زائر به عتبات عالیات، با حمایتهای مسئولان استانی، روزانه بالغ بر هزار و 400 نفر از 9 استان کشور از مرز شلمچه به عتبات عالیات اعزام می شوند.

مدیر کل سازمان حج و زیارت استان خوزستان همچنین با ارائه آماری در خصوص اعزام زائر به عمره مفرده و سوریه گفت: از استان خوزستان در سال جاری بالغ بر 10 هزار و 675 زائر عمره مفرده در قالب 86 گروه به سرزمین وحی و 100 هزار نفر به سوره عزام شده اند.

دل آرام به تشریح برنامه های این سازمان حج و زیارت استان در سفرهای زیارتی پرداخت و گفت: برنامه های تلاوت و ختم قرآن، ختم صلوات از برنامه های این سازمان در اماکن مذهبی است.
کد مطلب 1166588

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