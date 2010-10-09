زائران خوزستانی حج تمتع 50 درصد رشد یافت

محمد علی دل آرام در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به پیشرفت چشمگیر نام نویسی زائران خوزستانی برای اعزام به حج تمتع ابراز داشت: امسال 50 تا 70 درصد نسبت به دو سال گذشته پذیرش زائر داشته ایم.

وی افزود: با توجه به محدودیتهای موجود در اعزام زائر به عتبات عالیات، با حمایتهای مسئولان استانی، روزانه بالغ بر هزار و 400 نفر از 9 استان کشور از مرز شلمچه به عتبات عالیات اعزام می شوند.



مدیر کل سازمان حج و زیارت استان خوزستان همچنین با ارائه آماری در خصوص اعزام زائر به عمره مفرده و سوریه گفت: از استان خوزستان در سال جاری بالغ بر 10 هزار و 675 زائر عمره مفرده در قالب 86 گروه به سرزمین وحی و 100 هزار نفر به سوره عزام شده اند.



دل آرام به تشریح برنامه های این سازمان حج و زیارت استان در سفرهای زیارتی پرداخت و گفت: برنامه های تلاوت و ختم قرآن، ختم صلوات از برنامه های این سازمان در اماکن مذهبی است.