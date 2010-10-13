سیب در دماوند چهار برابر قیمت خرید آن به فروش می رسد

حسین معتمدنیا در گفتگو به خبرنگارمهر در دماوند تاکید کرد: فقدان میدان میوه و تره بار در دماوند از دلایل مهم نوسان قیمت میوه در این شهرستان است.

وی با اشاره به چند نمونه از محصولات شهرستان دماوند اظهار داشت: از جمله محصولات دماوند می توان به سیب، عسل، گردو، خشکبار و برخی صنایع دستی اشاره کرد که تعدادی از این محصولات در ردیف مرغوبترین و در عین حال مقبولترین اقلام در سطح کشور و جهان قرار دارند.

این مسئول با اشاره به برگزاری همزمان دو جشنواره سیب و فیلم، این مناسبتها را به عنوان فرصتی مناسب جهت ایجاد چندین مرکز مستقیم عرضه این محصول برشمرد تا محصول سیب باقیمتی مناسب و متعادل به مصرف کننده عرضه شود.

معتمدنیا دماوند را سرزمینی با شاخصه های مثبت فراوان دانست و افزود: شهرستان دماوند از نظر شاخصه های فرهنگی و تجاری در شرایط مطلوبی بسر می برد اما این نمادها پشت مظهر مقاومت و استقامت ایران زمین، قله دماوند ناپیدا مانده اند.

وی با بیان اینکه امروز، زمان اثبات توانایی هاست، عنوان کرد: در روزهای آینده اهالی فهیم، باهوش و مستعد دماوند باید بر همگان ثبت کنند که توانایی انجام دشوارترین طرحهای توسعه را دارند.

فرماندار شهرستان دماوند با اشاره به احداث چندین جاده مواصلاتی در شمال شرق استان تهران خاطرنشان کرد: با تلاش مسئولین راه و ترابری مسیرهایی مانند آزادراه تهران - پردیس و کمربندی بومهن بزودی مراحل احداث خود را به پایان می رسانند.

حسین معتمدنیا بیان داشت: وجود اینچنین مسیرهایی از یکسو و استقبال همیشگی هموطنان از جاده های مذکور از سوی دیگر تاکیدی دو چندان بر لزوم ایجاد غرفه های عرضه مستقیم محصولات دماوند با شاخصه میوه سیب شمرده می شود.