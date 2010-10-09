به گزارش خبرنگار مهر، در بخش دوم گفتگو با وحید نیکخواه آزاد این تهیه‌کننده و کارگردان درباره دلایل افول جریان سینمای کودک در ده سال‌ اخیر صحبت کرد و تاکید کرد شرایط موجود انگیزه را از فیلمسازان می‌گیرد و مانع ادامه فعالیت آنها در این حوزه می‌شود.

*خبرگزاری مهر-گروه فرهنگ و هنر: حرفی که امروز در فیلم‌های کودک زده می‌شود، باید به شکل دیگری ارائه شود. شما موافق این مساله هستید که خیلی از فیلم‌های دوران اوج سینمای کودک در دهه 60 و 70 دیگر پاسخگوی بچه‌های امروز نیست؟

-وحید نیکخواه آزاد: فیلم‌های کودک امروز باید در یک بستر خانوادگی اتفاق بیفتد. شما نگاه کنید فیلم‌های خوب و پرفروش کودک همه داستانی دارند که مربوط به کودکان و بزرگترها است. می‌توانیم "خواهران غریب" و "یکی بود یکی نبود" را از این دسته فیلم‌ها بدانیم. داستان "خواهران غریب" در مورد یکی از مشکلاتی است که خانواده‌ها کمابیش با آن رو به رو هستند. برای حل این مشکل بچه‌ها هم وارد داستان می‌شوند. شرایط و دوران تغییر کرده است و امروز این فیلم‌ها برای کودکان نتیجه می‌دهد. بزرگترها هم در این میان مخاطب فیلم‌های کودکان می‌شوند و برای این که آنها را سینما بیاورند انگیزه پیدا می‌کنند. من در فیلم جدیدم "دیو و دلبر" هم همین کار را کردم.

*مشکلی با آوردن بازیگر برای فیلم‌ آخر خود "دیو و دلبر" نداشتید؟

-کار سختی بود. ابتدا فارابی با ما در تولید شریک بود، اما برآورداولیه فیلم بسیار پایین بود و هزینه تولید با تمام صرفه‌جویی‌های ما 150 میلیون تومان از چیزی که آنها تصویب کرده ‌بودند بیشتر شد. ما هم به فارابی این تغییر هزینه را نگفتیم و بعد از اینکه فیلم را ساختیم گفتیم هزینه این قدر شده است. اگر دوست دارید شریک شویم و اگر نه شما را به خیر و ما را به سلامت. آنها هم قبول نکردند و فیلم مال ما شد. واقعیت این است که من هر کدام از این بازیگرها را به سختی برای بازی کردن راضی کردم.

*همین شرایط دقت و تمرکز را برای ساخت فیلم‌های سینمای کودک از فیلمساز می‌گیرد. فیلمسازها فکر می‌کنند نباید وقت زیادی برای تولید یک پروژه بگذارند.

- بازیگر نوجوانی که در فیلم بازی ‌کرده سر کار دیگری رفته است. مادرش گله می‌کرد که چرا سر فیلم جدید خیلی وقت پسرم گرفته نمی‌شود اما زمان "دیو و دلبر" از درس و زندگی افتاده بود؟ الان اگر کسی می‌خواهد برای کودک کار کند به رفع تکلیف فکر می‌کند.

*به نظرتان مختصات فیلمهای کودک و نوجوان از هم قابل تفکیک است؟

- بله. دهه 60 دو جریان کاملا موازی کنار هم بود، یکی فیلم‌های کودک و دیگری فیلم‌هایی که برای گروه سنی پائین‌تر تولید می‌شد. مثلا من از "یکی بود، یکی نبود" اسم بردم یا "گلنار". این‌ها مربوط به نوجوان‌ها نیست. آن دوره فیلم‌هایی مختص نوجوان‌ها هم بود که مشکلات و نیازهای خاص این گروه سنی را بازگو می‌کرد. این البته نظر آقای بهشتی بود که این دو جریان کنار هم و موازی حرکت کند.

*برای اکران این همه فیلم که در حوزه کودک و نوجوان ساخته می‌شد، مشکلی به وجود نمی‌آمد؟

- مشکلی که باعث رکود سینمای کودک شد بالا رفتن تولید و نبود امکان مناسب برای عرضه این فیلم‌ها بود، بخشی از مشکلات به این دلیل حل نشده بود که مدیریت ٱقای بهشتی ناتمام ماند و پس از او دیگر سینمای کودک سامان نگرفت. البته نمی‌خواهم بگویم محمدحسین حقیقی که بعد از آقای بهشتی به فارابی آمد، مدیر خوبی نبود اما آنقدر دوام نیاورد که بتواند کاری کند.

*یکی از اتفاق‌های خوب آن دوره اختصاص سالن‌هایی برای نمایش فیلم‌های کودکان بود.

- من خودم مسئول آن سینماها بودم.

* این سالن‌ها یک نشانی هم داشتند.

- بله یک خورشید خندان بود که توسط رضا کیانیان طراحی شده بود. رضا گرافیک هم کار می‌کند و در این زمینه هم هنرمند چیره‌دستی است. سینما قیام، سینما سعدی در جمهوری مخصوص نمایش فیلم برای کودکان بود. گاهی سینما فرهنگ هم به صورت کمکی می‌آمد. سینما بلوار معروف به سینمای کودک بود. سینما پیروزی در خیابان پیروزی با یکی دیگر از سینماها که حالا در خاطرم نیست، می شدند پنج سینما که مختص فیلم‌های کودک بودند.

*می‌دانید که هر پدیده دوره‌ای دارد. خیلی از دوره‌ها تکرار نشدنی هستند. می‌توانیم بگوییم دوره اوج سینمای کودک تمام شده و تکرار شدنی هم نیست.

یکی از مشکلات این است که کارگردان‌ها و تهیه‌کنندگان ما اگر کتاب هم بخوانند کتاب کودک نمی‌خوانند و کسی را هم ندارند که برایشان تعریف کند

- من به این مساله جور دیگری نگاه می‌کنم. تا وقتی که آن دوره و شکل مدیریت تکرار نشود این سینما هم تکرار نمی‌شود. شکی هم در آن نیست.

*شما خانه هنر و ادبیات را که تاسیس کردید توانستید فیلمهای خوبی تولید کنید. جای چنین دفاتری در بخش خصوصی واقعا خالی است. دفاتری که علاوه بر این که با هنر و ادبیات رابطه دارند، دغدغه کار کودک هم دارند. تولید فکر، سلیقه و جریان دیگر دیده نمی‌شود. در این خصوص ادبیات ضعیف عمل کرده یا سینما و یا تعامل این دو با هم؟

- اتفاقا تعامل نسبت به گذشته زیاد شده است. این زیاد شدن به معنی آن نیست که شما فکر می‌کنید. من چهار سال پیش پژوهشی در این رابطه انجام دادم. سی سال رابطه سینمای کودک و ادبیات را بررسی کردیم. 25 اقتباس در میان آثار ارائه شده صورت گرفته بود. مقدار زیادی از این فیلم‌ها کار آقای هوشنگ مرادی کرمانی بود. از "قصه‌های مجید" گرفته تا "داستان آن خمره" و "مربای شیرین" و "گوشواره" و ... بعد از مرادی کرمانی رقیب دوم آثار غیر ایرانی است.

*دلیل گرایش فیلمسازان به آثار ادبی غیر ایرانی چیست؟

- چند مشکل وجود دارد. یکی از آن مشکلات این است که کارگردان‌ها و تهیه‌کنندگان ما اگر کتاب هم بخوانند کتاب کودک نمی‌خوانند و کسی را هم ندارند که برایشان تعریف کند. مشکل دیگر این است که اگر در آثار ادبیات ایران بگردیم چیزی از آنها در نمی‌آید.

یکی از بزرگان سینما که اسمش را نمی‌آورم برای اینکه خودش را راحت کند چند وقت پیش گفته بود "سینمای کودک یعنی چی؟ سینما سینماست دیگر و کوچک و بزرگ ندارد!" چطور می‌شود این حرف‌ها را زد؟

ما تمام آثار ادبی کودکان را برای ساخت فیلم "نصف مال من، نصف مال تو" زیر و رو کردیم و داستان این فیلم را از کتاب "فصل زرد" نوشته مصطفی خرامان بیرون کشیدیم. ولی واقعا نمی‌توانید چیزی پیدا کنید که پتانسیل تبدیل شدن به فیلم را داشته باشد. از طرفی ما مشکل بی‌مخاطبی را در مورد ادبیات هم داریم.

قرار است بعد از جشنواره فیلم کودک همدان، کانون انجمن نویسندگان سینمای کودک را راه اندازی کنم و یکی از کارهایم هم این است که در جشنواره امسال فیلم‌ها را ببینم و بتوانم بر اساس آنها این کانون را راه اندازی کنم. البته نویسندگان هم توجه ویژه به سینما ندارند که فیلم ببینند و همه این‌ها دست به دست هم می‌دهد که نویسندگان و سینماگران با هم مرتبط نباشند.

* گرایش در میان آثار اقتباسی هم بیشتر به فیلم‌های درباره کودک است.

-بله. مثلا "خانه دوست کجاست" کیارستمی از یک کتاب که اسم دقیقش در خاطرم نیست گرفته شد. کارهای مرادی کرمانی هم همین سمت و سوی درباره کودک را دارد. دیدیم که آقای علی وزیریان در فیلم "قطعه‌ای از آسمان" هم همین رویه را دنبال کرد. ما می‌گوییم نویسندگان کتاب نمی‌خوانند چون وقت ندارند. اما این همه فیلم خارجی خوب است که می‌توانیم از آنها اقتباس کنیم. دیدن این فیلم‌ها که دیگر وقتی نمی‌خواهد.

*این کار هم نیاز به انگیزه دارد و ظاهرا در حوزه سینمای کودک انگیزه‌ها مرده‌اند.

- من فکر می‌کنم به خاطر این کسی سراغ فیلم خوب ساختن در سینمای کودک نمی‌رود چون دل و دماغ این کار نیست. باز هم آفرین به همت خانم طائرپور که این عرق را یک جوری حفظ می‌کند. البته چند وقت یک بار با سینمای کودک قهر می‌کند اما باز دلش طاقت نمی‌آورد و برمی‌گردد و فیلم می‌سازد.

یکی از بزرگان سینما که اسمش را نمی‌آورم برای اینکه خودش را راحت کند چند وقت پیش گفته بود سینمای کودک یعنی چی؟ سینما سینماست دیگر و کوچک و بزرگ ندارد! چطور می‌شود این حرف‌ها را زد؟ بالاخره آدم کت و شلوار هم که می‌خواهد بخرد برای بچه‌ها باید برود خیابان بهار و برای بزرگترها باید سری به باب همایون بزند. دلایل علمی متعدد وجود دارد که سینمای کودک باید جدا از سینمای بزرگسال باشد.

کمبودهای اصلی ما همت است که نداریم ، دانش و اطلاع است که نداریم ، حس نیت و توجه است که نداریم

همه گونه‌های سینمایی بر اساس موضوع و لحن از یکدیگر تفیک می‌شوند. ما می‌گوییم سینمای دفاع مقدس یا سینمای پلیسی و کمدی. تنها سینمایی که بر اساس مخاطب تفکیک می‌شود سینمای کودک است. در این بین کارگردان مقصر نیست. او می‌خواهد فیلمش دیده شود. مثلا پوراحمد به همان اندازه که "خواهران غریب" را خوب می‌سازد به همان اندازه "شب یلدا" و "اتوبوس شب" هم بلد است بسازد، اما فضا برای تجربه کردن در زمینه کودک فراهم نیست.

*منظورتان این است که باید شرایط مناسبی برای فیلمسازها وجود داشته باشد که سراغ سینمای کودک بروند؟

- بله شرایط باید وجود داشته باشد. آقای زم خیلی با پوراحمد خوب تا کرد که "خواهران غریب" ساخته شد. کمبودهای اصلی ما همت است که نداریم. دانش و اطلاع است که نداریم. حس نیت و توجه است که نداریم. همه این‌ها دست به دست هم می‌دهند که هر کس بیاید فیلمی به نام کودک و برای کودک بسازد.

امیدوارم فیلم "دیو و دلبر" اکران موفقی داشته باشد، اگر این اتفاق نیفتد من هم دیگر سراغ این سینما نمی‌روم و دور آن را خط می‌کشم. نه اینکه بخواهم دیگر این کار را نکنم، دیگر توانی برای ساخت فیلم کودک ندارم.

من می گویم اگر عاشق مردم هستیم باید کاری کنیم. اگر عاشق سینما هستیم باز هم باید دست به کار شویم. حتی اگر عاشق میز و خوشنامی هستیم باید کاری کنیم

*اگر بخواهیم فلاش فوروارد به آینده بزنیم، فکر می‌کنید بچه‌های سال‌های دیگر تصویری از سینمای کودک دهه 80 و 90 داشته باشند؟

- اگر اوضاع این طور پیش برود نه. در آینده آنقدر محصولات جذاب در اختیار بچه‌ها هست که ما از همین الان پیش بینی کنیم، همه چیز را باخته‌ایم. بیست سال دیگر نه ماهواره دیش می‌خواهد و نه دانلود کردن مثل امروز زمان می‌برد. به قول قدیمی‌ها بوی مرگ این سینما از همین حالا بلند شده است. مگر این که آقایان به خودشان بیایند و کاری برای سینما و این مردم بکنند.

من می گویم اگر عاشق مردم هستیم باید کاری کنیم. اگر عاشق سینما هستیم باز هم باید دست به کار شویم. حتی اگر عاشق میز و خوشنامی هستیم باید کاری کنیم. ما بعد از بیست و هفت، هشت سال از آقای بهشتی به خوبی یاد می‌کنیم. برگزاری جشنواره به معنی کاری برای سینما نیست. جشنواره مثل ویترین کارخانه‌ای است که اگر آن کارخانه تعطیل شود می‌توانیم چند جنس پشت آن ویترین بگذاریم اما چرخه واقعی تولید وجود ندارد . امروز، آن کارخانه سینمای کودک است و جشنواره هم جنس‌های پشت ویترین است.

*اگر به عقب نگاه کنید و بخواهید پنج چهره شاخص در همه عرصه‌های سینمای کودک نام ببرید، چه کسانی به نظرتان می‌آیند؟

- در مدیریت؟

امیدوارم فیلم "دیو و دلبر" اکران موفقی داشته باشد، اگر این اتفاق نیفتد من هم دیگر سراغ این سینما نمی‌روم و دور آن را خط می‌کشم

*در همه حوزه‌ها.

- آقای بهشتی و رضا داد از مدیران. کامبوزیا پرتوی، کیومرث پوراحمد، حمید جبلی، ایرج طهماسب، فرشته طائرپور و مرضیه برومند در سینماگران .

* و پنج فیلم تاثیرگذار در سینمای کودک؟

-من چون قائل به سینمای هنری برای کودکان نیستم با اینکه خودم هم در این زمینه فیلم ساخته‌ام، به نظرم این فیلم‌ها می‌آید: "گلنار"، "سفر جادویی"، "مدرسه پیرمردها"، "کلاه قرمزی" و "خواهران غریب".

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