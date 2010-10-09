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۱۷ مهر ۱۳۸۹، ۹:۳۲

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون به نقل از خبرگزاریها به شرح زیر است.

- افراد مسلح ناشناس 27 کامیون حامل سوخت نیروهای ناتو در پاکستان را در ولایت بلوچستان به آتش کشیدند.

- بر اثر حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان 7 نفر کشته شدند.

-  ایران از اعلام عدم پاییندی آمریکا و روسیه برای انهدام زرداخانه سلاحهای شیمیایی خود انتقاد کرد.

- منابع آمریکایی و آسیایی اعلام کردند که مذاکره با کره شمالی درباره برنامه هسته ای این کشور ژانویه 2011 از سر گرفته خواهد شد.

- شهروندان کوزوو در اعتراض به منع حجاب در مدارس تظاهرات کردند.

- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به بی فایده بودن این تشکیلات در صورت شکست تلاش های صلح اعتراف کرد.

- ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که پست نخست وزیری عراق همچنان در انحصار ائتلاف اتحاد ملی است.

- خبرگزاری فرانسه از ادامه اعتصابات کارگری در این کشور خبر داد.

- در جریان انفجاری در افغانستان 13 نفر کشته شدند.

- روزنامه واشنگتن پست در تحلیلی نوشت که کیم جونگ مونگ" بهترین گزینه برای رهبری کره شمالی است.

- روسیه و قبرس با امضای 15 توافقنامه روابط خود را افزایش می دهند.

کد مطلب 1166620

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