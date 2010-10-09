عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تا کنون

- افراد مسلح ناشناس 27 کامیون حامل سوخت نیروهای ناتو در پاکستان را در ولایت بلوچستان به آتش کشیدند.
- بر اثر حمله هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در پاکستان 7 نفر کشته شدند.
- ایران از اعلام عدم پاییندی آمریکا و روسیه برای انهدام زرداخانه سلاحهای شیمیایی خود انتقاد کرد.
- منابع آمریکایی و آسیایی اعلام کردند که مذاکره با کره شمالی درباره برنامه هسته ای این کشور ژانویه 2011 از سر گرفته خواهد شد.
- شهروندان کوزوو در اعتراض به منع حجاب در مدارس تظاهرات کردند.
- ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به بی فایده بودن این تشکیلات در صورت شکست تلاش های صلح اعتراف کرد.
- ائتلاف دولت قانون اعلام کرد که پست نخست وزیری عراق همچنان در انحصار ائتلاف اتحاد ملی است.
- خبرگزاری فرانسه از ادامه اعتصابات کارگری در این کشور خبر داد.
- در جریان انفجاری در افغانستان 13 نفر کشته شدند.
- روزنامه واشنگتن پست در تحلیلی نوشت که کیم جونگ مونگ" بهترین گزینه برای رهبری کره شمالی است.
- روسیه و قبرس با امضای 15 توافقنامه روابط خود را افزایش می دهند.
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