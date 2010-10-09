تمام اتفاقات بازی بزرگ ایران و برزیل/ اسطوره پس از 17 سال در اوج رفت

به گزارش خبرنگار مهر، بالاخره انتظارها به سرآمد و رویا به حقیقت پیوست. شامگاه یکشنبه 4 مهرماه عباس ترابیان، رئیس کمیته روابط بین الملل فدراسیون فوتبال خبر از برگزاری دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال کشورمان با برزیل داد و 11 روز بعد از این انتشار این خبر بازی بزرگ در ورزشگاه "بن زاید" ابوظبی برگزار شد.

این مسابقه که بدون شک بزرگترین دیدار دوستانه فوتبال ایران طی سالیان اخیر بوده است با برتری 3 برصفر تیم ملی برزیل و اخبار و حواشی زیادی همراه بود که گزیده ای از آنها در زیر می آید:

شکست قابل پیش بینی ایران برابر برزیل

تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای حضور در رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا آماده می کند در دیداری تدارکاتی به مصاف تیم ملی فوتبال برزیل رفت و با وجود نمایش قابل قبولی که ارائه کرد در نهایت برابر قهرمان پنج دوره مسابقات جام جهانی شکست خورد.

دیدار تدارکاتی و دوستانه تیم‌های ملی فوتبال ایران و برزیل از ساعت 20:30 دقیقه پنجشنبه به قضاوت "علی فرید" از امارات در ورزشگاه بن زاید شهر ابوظبی آغاز شد که در پایان تیم ملی فوتبال برزیل با نتیجه 3 بر صفر شاگردان افشین قطبی را شکست داد.

در این بازی که حدود 15 هزار تماشاگر آن را از نزدیک تماشا می کردند، " دنی آلوز" در دقیقه 14 و از روی یک ضربه ایستگاهی زیبا دروازه سیدمهدی رحمتی را باز کرد. در نیمه دوم و در دقیقه 69 " پاتو" گل دوم برزیلی‌ها را وارد دروازه ایران کرد. در دقیقه 91 این بازی نیز نیلمار گل سوم برزیل را به تور دروازه مهدی رحمتی چسباند که در پایان به عنوان بهترین بازیکن میدان انتخاب شد.

تیم ملی فوتبال کشورمان در دقیقه 5 این دیدار توسط محمد غلامی دروازه برزیل را باز کرد اما داور اماراتی این گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد. در نیمه دوم نیز تیم ایران بعد از صدای سوت داور به یک گل مردود رسید. جواد نکونام نیز یکبار در نیمه دوم در موقعیتی خوب توپ را به تیر دروازه برزیل زد.

سید مهدی رحمتی، احسان حاج صفی، سید جلال حسینی، محمد نصرتی، خسرو حیدری، مسعود شجاعی (کریم باقری)، جواد نکونام، پژمان نوری(میلاد میداودی)، آندرانیک تیموریان، میلاد زنیدپور (ایمان مبعلی) و محمد غلامی (کریم انصاریفرد) در این دیدار برای تیم ملی ایران به میدان رفتند.

خداحافظ ؛ آقا کریم فوتبال ایران/ پایان اسطوره شماره 6

کریم باقری کاپیتان پیشین تیم ملی فوتبال ایران و کاپیتان فعلی پرسپولیس در دقیقه 74 این دیدار در میان تشویق شدید حدود 10 هزار تماشاگر ایرانی وارد زمین شد و بازوبند کاپیتانی تیم ملی ایران را برای آخرین بار بر بازو بست. باقری در طول دقایقی که در زمین حضور داشت بارها مورد تشویق تماشاگران قرار گرفت. او که به تشخیص افشین قطبی در خط حمله قرار گرفته بود در دقایق حضورش در زمین یک بار هم صاحب موقعیت گلزنی نشد.





شماره 6 به یادمانی تیم ملی فوتبال ایران در دیدار برابر پرافتخارترین تیم فوتبال جهان وداعی به یادماندنی با فوتبال ملی داشت. اسطوره فوتبال ایران، لقبی برازنده برای مردی است که می توانست بیش از یکصد بازی ملی داشته باشد اما در کارنامه او تنها 86 بازی ملی دیده می شود که پنجشنبه شب به عدد 87 رسید.

کریم باقری نخستین بازی ملی خود برای تیم ملی فوتبال ایران را در تاریخ 16 خرداد 1372 در دیدار مقابل پاکستان در جام اکو انجام داد و موفق شد نخستین گل ملی خود را نیز در آن بازی به ثمر برساند. اسطوره فوتبال ایران با 87 بازی ملی و 50 گل زده با تیم ملی خداحافظی کرد.

باقری در تیم ملی فوتبال ایران زیر نظر مربیانی چون علی پروین، استانکو پابلوکوویچ، محمد مایلی کهن، جلال طالبی، ویرا، منصور پورحیدری، میروسلاو بلاژویچ، تومسیلاو ایویچ و علی دایی بازی کرد.

کریم باقری در پایان دیدار تیم ملی فوتبال ایران برابر برزیل بر روی دوش همبازیانش برای همیشه از تیم ملی خداحافظی کرد. در پایان این دیدار باقری به سمت تماشاگران رفت تا از آنها به خاطر تشویق های‌شان تشکر کند. در این بین بازیکنان تیم ملی با اصرار منصوریان کاپیتان پیشین تیم ملی را روی دوش گرفتند و او را دور زمین چرخاندند.

رحمتی بهترین بازیکن دیدار ایران و برزیل شد

دروازه بان تیم ملی فوتبال ایران به عنوان بهترین بازیکن دیدار ایران و برزیل انتخاب شد و جایزه‌اش را به کریم باقری تقدیم کرد. در پایان دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و برزیل که با برتری 3 بر صفر زردپوشان به پایان رسید سیدمهدی رحمتی به عنوان بهترین بازیکن زمین انتخاب شد.

رحمتی پس از دریافت جایزه بهترین بازیکن میدان گفت: از همه تماشاگران تشکر می کنم و به واسطه همه زحمت هایی که کریم باقری برای فوتبال ایران متحمل شده است این جایزه را به وی تقدیم می کنم.

سعیدلو: امیدوارم دیدارهایی مثل بازی با برزیل بارها برای فوتبال ایران تکرار شود

رئیس سازمان تربیت بدنی ابراز امیدواری کرد دیدار با تیم‌هایی مانند برزیل برای تعامل با کشورهای مختلف دنیا برگزار شود.

علی سعیدلو که برای تماشای دیدار تیم‌های ایران و برزیل در ورزشگاه زاید ابوظبی حضور داشت در پایان این دیدار گفت: جا دارد از مسئولانی که زمینه برگزاری این بازی را فراهم کردند تشکر کنم. هدف اصلی ما در ورزش برقراری تعامل و توسعه و گسترش روابط با کشورهای مختلف است که برگزاری دیدارهایی مانند دیدار با برزیل به ما کمک می کند که به هدفمان دست پیدا کنیم.

رئیس سازمان تربیت بدنی تصریح کرد: از مسئولان تیم ملی برزیل و فوتبال این کشور تشکر می کنم که زمینه برگزاری این دیدار را فراهم کردند و امیدوارم در آینده نیز شاهد برگزاری این بازی‌ها باشیم.

باقری: هر آمدنی، رفتنی دارد

شماره 6 اسطوره‌ای فوتبال ایران پس از خداحافظی از فوتبال ملی گفت: هر آمدنی، رفتنی دارد و من خوشحالم در بازی با برزیل خداحافظی خوبی از فوتبال ملی داشتم.

کریم باقری پس از دیدار دوستانه ایران - برزیل گفت: خیلی خوشحالم در بازی دوستانه مقابل برزیل شرکت کردم و توانستم خداحافظی خوبی از فوتبال ملی داشته باشم. از حبیب کاشانی سرپرست باشگاه پرسپولیس و مسئولان فدراسیون فوتبال که چنین فرصتی را برای من فراهم کردند، تشکر می‌کنم.

کاپیتان تیم ملی ایران در دیدار برابر برزیل خاطرنشان کرد: هر آمدنی، رفتنی دارد و من امروز مقابل تیم فوتبال برزیل از فوتبال ملی خداحافظی کردم.

وی فضای بازی مقابل برزیل را خوب توصیف کرد و افزود: تیم ایران در یک جو خوب برابر برزیل به میدان رفت و بازی نسبتا قابل قبولی را در این مسابقه به نمایش گذاشت.

کریم باقری در پایان گفت: از تمام مربیان و افرادی که در این سال‌ها به من کمک کردند تا به این جای فوتبال برسم، تشکر می‌کنم.

کفاشیان: قطبی تا جام ملتها می‌ماند

رئیس فدراسیون فوتبال ایران با ابراز رضایت از عملکرد ملی پوشان برابر برزیل گفت: از عملکرد افشین قطبی در تیم ملی بجز دیدار برابر کویت راضی هستیم و او تا جام ملت‌ها می ماند.

علی کفاشیان که در پایان دیدار دوستانه ایران - برزیل با خبرنگاران گفتگو می کرد ضمن بیان این مطلب افزود: افشین قطبی از زمانی که هدایت تیم ملی را برعهده گرفته عملکرد خوب و قابل قبولی داشته و تنها در دیدار برابر کویت در فینال پیکارهای غرب آسیا عملکرد خوبی نداشت.

وی ادامه داد: در مجموع ما از عملکرد وی در تیم ملی ایران راضی هستیم و قطعا افشین قطبی هدایت تیم ملی را در بازیهای جام ملتهای آسیا برعهده خواهد داشت.

کفاشیان سپس به برگزاری دیدار ایران برابر برزیل اشاره کرد و گفت: باید از مسئولان فدراسیون فوتبال امارات تشکر کنم که این بازی را فراهم کردند و باعث شدند ما در ابوظبی به مصاف یکی از پرافتخارترین تیم های جهان برویم.

رئیس فدراسیون فوتبال خاطر نشان کرد: ما به برگزاری بازیهایی مثل دیدار برابر برزیل نیاز داریم چرا که باعث می شوند اعتمادبه‌نفس بازیکنان بالا برود و به خودباوری خوبی برسند.

منه‌زس: با ایران در تهران یا برزیل بازی می‌کنیم

سرمربی تیم ملی فوتبال برزیل از آمادگی‌اش برای برگزاری دیدار دوباره با تیم ملی ایران در تهران یا برازیلیا خبر داد.

مانو منه‌زس پس از پیروزی تیمش برابر ایران ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: من به آنچه مسائل سیاسی بین روسای دو کشور ایران و برزیل عنوان شده است، کاری ندارم و فقط به فوتبال و زیبایی‌های آن فکر می‌کنم. ما حتی آمادگی دیدار با تیم ایران در تهران یا برازیلیا را داریم.

وی در مورد عملکرد ایران در این مسابقه اضافه کرد: ایران بازی را با نتیجه 3 بر صفر باخت اما عملکردش در این بازی قابل قبول بود. خصوصا در خط دفاع و میانی ایرانی‌ها بازی خوبی را به نمایش گذاشتند. البته این انتظار بزرگی است که آنها بخواهند برزیل را شکست دهند زیرا بین دو تیم اختلاف سطح وجود دارد.

سرمربی تیم فوتبال برزیل خاطرنشان کرد: ما در این بازی از بازیکنان جدید و جوان استفاده کردیم که از عملکردشان رضایت دارم. امیدوارم این روند ادامه داشته باشد و ما هم به خوبی آنها را محک بزنیم چرا که باید در برزیل پاسخگوی مردم باشیم.

وی در مورد گل صحیح ایران که توسط کمک داور به اشتباه مردود اعلام شد، افزود: هنوز تصاویر این بازی را نگاه نکرده‌ام اما من به این اتفاقات چندان اعتقادی ندارم زیرا اشتباهات داوری هم جزئی از بازی است. البته فکر نمی کنم در مجموع نوع قضاوت داور بازی تاثیر چندانی در بازی داشت.

مانو منه‌زس در پایان در مورد اینکه احتمال حضور مجدد رونالدینهو و ستارگان دیگر برزیل به تیم ملی این کشور وجود دارد، گفت: درهای تیم ملی برزیل باز است اما در این لحظه تنها بازیکنان جوان را دعوت می‌کنیم تا از کیفیت آنها مطلع شویم و تجارب آنها را برای بازی‌های مهم، خصوصا جام جهانی 2014 که ما میزبان آن هستیم، بالاتر ببریم.

نکونام: مقابل برزیل استرس داشتیم/ پیش بینی قهرمانی دشوار است

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان از عملکرد این تیم در مصاف با برزیل صرفنظر از نتیجه بدست آمده ابراز رضایت کرد و گفت: استرس و ترس از نام برزیل اجازه نداد، تمام توانایی خود را بروز دهیم.

جواد نکونام پس از شکست 3 برصفر تیم ملی فوتبال کشورمان مقابل برزیل با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران افزود: به هرحال برزیل یکی از قوی‌ترین تیم‌های دنیاست و تیم ما صرفنظر از نتیجه، مقابل این تیم قدرتمند نمایشی قابل قبول داشت.

وی در ادامه افزود: از آنجائیکه تیم ملی فوتبال ایران کمتر مقابل تیم‌های بزرگ دنیا قرار گرفته است، برای بازی مقابل برزیل استرس و هیجان زیادی داشتیم و همین استرس و ترس مانع از آن می شد که به دروازه این تیم حمله کنیم.

کاپیتان تیم ملی فوتبال کشورمان در مواجهه با این پرسش که "آیا تیم ملی ایران می تواند عنوان قهرمانی جام ملت‌های آسیا را از آن خود کند؟"، گفت: پیش بینی قهرمانی دشوار است. تیم ما در مسابقات غرب آسیا به ویژه در دیدار نهایی این مسابقات نتوانست عملکرد خوبی داشته باشد که این نشان می دهد برای موفقیت در جام ملت‌های آسیا باید بیشتر از گذشته کار کنیم.

نکونام با اشاره به مردود اعلام شدن گل محمد غلامی که در دقیقه پنج وارد دروازه تیم برزیل شد، گفت: نمی دانم چرا داور آن گل را مردود اعلام کرد اما اگر گل غلامی پذیرفته می شد، با اختلافی کمتر از سه گل نتیجه را به تیم برزیل واگذار می کردیم.

وی در خاتمه با ابراز خرسندی از اینکه کریم باقری در دیدار دوستانه با تیم بزرگی چون برزیل از حضور در عرصه فوتبال ملی خداحافظی کرد، گفت: کریم باقری الگوی من است و من پست خود در تیم ملی را از او گرفتم. امیدوارم باقری همیشه موفق باشد.

قطبی: پس از گل دوم برزیل کمر تیم شکست/ ضربه آلوز مهار نشدنی بود

سرمربی تیم ملی فوتبال ایران با ابراز رضایت از عملکرد تیمش در دیدار برابر برزیل گفت: وقتی گل دوم را از برزیل دریافت کردیم کمر تیم شکست.

افشین قطبی پس از شکست تیم ملی ایران برابر برزیل ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران افزود: عملکرد بازیکنان ایران در این بازی خوب بود، خصوصا در نیمه نخست که برزیلی‌ها تنها دو موقعیت گل بدست آوردند که یکی از آنها با ضربه مهار نشدنی دنی آلوز به گل برتری این تیم تبدیل شد.

وی اضافه کرد: وقتی گل دوم را از برزیل دریافت کردیم کمر تیم شکست. متاسفانه نمی‌دانم چطور پاتو موفق شد پشت چهار دفاع ایران صاحب توپ شود و دروازه ما را باز کند.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان با اعتراض به مردود اعلام شدن گل محمدی غلامی توسط "علی فرید" داور اماراتی این مسابقه اظهار داشت: یک نفر به من بگوید که چرا این گل مردود اعلام شد؟!

وی خاطرنشان کرد: وقتی تیم ملی برزیل با یک تیم بازی می‌کند، اکثریت هواداران فوتبال در دنیا دوست دارند برزیل برنده باشد که شاید این موضوع روی داوران هم تاثیر گذاشته است. داور این بازی علاوه بر مردود اعلام کردن گل نخست ایران، روی گل آلوز، صحنه‌ای را اعلام هند کرد که می‌توانست آن صحنه هند نباشد و چنین موقعیت خوبی در اختیار تیم برزیل قرار نگیرد.

قطبی در تحلیل فنی‌اش از این دیدار تاکید کرد: از هشت بازیکن عقب تیم راضی هستم اما از عملکرد سه بازیکن جلوی تیم رضایت ندارم. البته اعتقاد دارم تیم ایران در خط دفاعی و میانی عملکرد خوبی داشت، ضمن اینکه رحمتی یکی از بهترین بازی‌هایش را در این مسابقه به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه بازیکنانی از تیم ملی برزیل در تیم‌های بارسلونا، چلسی، میلان و ... بازی می‌کنند اما لژیونرهای تیم ایران در باشگاه خود نیمکت نشین هستند، افزود: باید کاری کنیم که بازیکنان ایران همانند سال‌های گذشته در لیگ‌های معتبر اروپایی به میدان بروند تا به ارتقای سطح تیم ملی بیشتر کمک شود.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان اضافه کرد: اگر بخواهم در مورد اختلاف سطح ایران و برزیل صحبت کنم باید به ضربه فنی آلوز اشاره کنم که اینچنین هنرمندانه وارد دروازه ایران شد.

وی با بیان اینکه تیم ایران سعی نکرد برابر برزیل دفاعی بازی کند، تاکید کرد: بازیکنان ما در این بازی زیر توپ نزده و برابر برزیل شجاعانه به میدان رفتند. من خوشحالم تیم ایران در این بازی با تمام نفراتش در خط دفاع متمرکز نشد و برابر تیم قدرتمند برزیل بازی خوبی را از خود ارائه کرد.

قطبی با تشکر از مسئولان دو کشور برزیل و ایران که شرایط لازم را برای برگزاری دیدار تیم‌های ملی فوتبال دو کشور فراهم کردند، تصریح کرد: تیم ملی ایران به چنین مسابقاتی نیاز دارد. ضمن اینکه پیش از حضور در جام ملت‌ها هم اردویی را در کشور امارات برگزار خواهیم کرد و دو دیدار تدارکاتی هم در این کشور انجام می‌دهیم.

وی همچنین اظهار داشت: تیم ملی نسبت به گذشته پیشرفت محسوسی داشته است و در زمان باقیمانده تا آغاز جام ملت‌ها هم سعی می کنیم روند روبه‌رشد تیم ملی ادامه پیدا کند تا به درصد توانایی‌های بازیکنان چند درصد اضافه شود و با آمادگی بهتری در آن مسابقات مهم به میدان برویم.

سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان در پایان در مورد حضور کریم باقری در بازی ایران - برزیل گفت: خوشحالم یکبار دیگر مربی کریم بودم زیرا وی افتخار فوتبال ایران است و از نظر شخصیتی در درون و بیرون زمین نمونه است. در مجموع خوشحالم وی در چنین مسابقه بزرگی از فوتبال ملی خداحافظی کرد.

شجاعی: کاش در آزادی با برزیل بازی می‌کردیم

هافبک تیم ملی فوتبال ایران گرمای هوای ابوظبی را عاملی بازدارنده برای این تیم در مصاف با برزیل عنوان کرد و گفت: می توانستیم گل‌های کمتری از برزیل دریافت کرده و حتی دروازه این تیم را باز کنیم.

مسعود شجاعی در مورد دیدار دوستانه ایران برابر برزیل ضمن بیان مطلب فوق افزود: تیم ملی فوتبال ایران در این مسابقه عملکرد نسبتا خوبی داشت و حتی می توانست با گل‌های کمتر برابر برزیل شکست بخورد.

وی ادامه داد: ما بازی قابل قبولی را برابر برزیل به نمایش گذاشتیم اما گرمای هوا روی عملکرد بازیکنان تاثیر منفی گذاشته بود تا نتوانیم نتیجه بهتری را برابر این تیم قدرتمند کسب کنیم.

هافبک ملی پوش تیم اوساسونا اسپانیا اضافه کرد: ای کاش این دیدار در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شد و ما می‌توانستیم مقابل هواداران فوتبالدوست و متعصب ایران مقابل برزیلی‌ها به میدان برویم.

وی همچنین خاطرنشان کرد: این بازی‌‎ها می‌تواند به بالا رفتن اعتمادبه‌نفس بازیکنان کمک کند. بازی با برزیل برای هر تیمی فرصت مطلوبی است تا میزان تجربه و توانایی‌های فنی‌اش را افزایش دهد. بازی با تیم‌های بزرگ برای تیم ملی بسیار مفید است تا پیش از جام ملت‌‎ها نقاط ضعف‌‎مان را برطرف کنیم و با قدرت در آن مسابقات به میدان برویم.