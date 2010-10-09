به گزارش خبرنگار مهر فرح اصولی، نقاش و رئیس هیئت داوران در مراسم افتتاح سومین جشنواره هنرهای تجسمی دامونفر که شب گذشته، 16 مهر در پردیس سینمای ملت برگزار شد، گفت: اینبار صندوقی تهیه کردهایم تا تماشاگران هم بتوانند کارها را انتخاب کنند.
وی در مورد این مسابقه ابراز کرد: مسابقه هنری یک ضیافت است که گاهی در آن مردود میشویم و گاهی جایزه میگیریم. خیلی از هنرمندان دنیا از دانشگاهها بیرون شدند اما کارهایشان بعدها در موزههای بزرگ دنیا به نمایش گذاشته شد. برای همین این جشنواره فرصتی برای نشان دادن استعدادهای جوانان است.
اصولی در مورد آثار سومین دوره جشنواره توضیح داد: آثار هر دوره از نظر تکنیک، قویتر میشوند و جوانان توصیف باطنیتری از خودشان ارائه میدهند هرچند من هم با اغداشلو موافقم که برخی تحت تاثیر موفقیتهای یک نمونه نقاشی، کارشان را ارائه کردهاند.
این نقاش با بیان اینکه به دلیل کمبود جا امکان نمایش تعدادی از آثار وجود داشته است، افزود: باید از اینکه یک موسسه خصوصی به جای روی آوردن به یک کار سودآور روی کار مهمتری یعنی فرنگ و هنر سرمایهگذاری کرده است، قدردانی کنیم و برای آن ارزش قائل شویم.
اصولی با اشاره به اینکه از داوری آثار نه تنها احساس خستگی نمیکند بلکه خوشحال نیز هست، خطاب به جوانان شرکت کننده در این جشنواره گفت: من یک پسر و دختر دارم اما الان احساس میکنم فرزندان زیادتری دارم. یک رقابت سخت میان شما جوانان هست. میدانم که هم دوره سخت و درعین حال پرباری را پشتسر میگذرانید و برای شما دوره پرباری آروز میکنم.
آیدین آغداشلو، نقاش و منتقد هنری هم در بخش دیگری از این مراسم گفت: از ابتدا به عنوان هیئت داوران شاهد شکلگیری درست و درخشان نمایشگاه بودم و انگار رسم است که درافتتاحیه هر دوره سخنرانی کنم که البته این کار را با خوشحالی انجام میدهم.
وی در مورد آثار ارئه شده عنوان کرد: همیشه نمایشگاه جوانها با یک کف سنی مطرح بوده است ولی برای من سن و سال مطرح نیست چون نقاشی، نقاشی است.
آغداشلو افزود: با اینمهمه چون شرکتکنندگان این جشنواره زیر 25 سال هستند، اینکه در چه دوه سنی این آثار خلق شدهاند برای تاریخ نگاران و محققان اهمیت دارد یعنی میتوان خصلتهایی را که هست، جمعبندی کرد و به یک نتیجه رسید که البته این کار من نیست.
این نقاش در مورد جشنواره هنرهای تجسمی دامونفر اظهار کرد: نمایشگاه خیلی خوب، درست و پر از نقاشیهای خوب است که در هر سطح و قیاسی قابل عرضه است. در اینجا شاهد نقاشیهایی هستیم که از دوران و درون آدمها صحبت میکنند.
آغداشلو در مورد معیارهای خود درباره نقاشی خوب گفت: زمانی فکر میکردم اثر هنری درخشان وقتی شکل میگیرد که دو عنصر آرمان و اجرا را داشته باشد. آرمانی که تبدیل به اجرا شود و اجرایی که لایق آرمانی خاص باشد. این خصوصیات به سن مربوط نمیشوند چون بسیاری از اوقات، تجمع آرمان و اجرا را در کار جوانان میبینم.
وی در این مورد به ذکر مثالی پرداخت: گاهی وجود این دو عنصر را در کار افرادی مانند پیکاسو میبینیم که در سن 20 سالگی تاریخ هنر جهان را متحول کرد یا در رامبراند که در آخرین دهه زندگی، زیباترین نقاشیهای خود را میآفرینند. بنابراین سن در نقاشی اهمیتی ندارد. واقعیت این است که در هر جایی، این تجمع عالی رخ دهد، اثر درستی بوجود میآید.
آغداشلو ادامه داد: تماشای آثار عرضه شده در نمایشگاه با لذت بسیاری همراه بود. جوانانی را دیدم که در سنین جوانی آثار بسیار خوبی خلق کردهاند و آرمان و قالب هنرمندان خود را پیدا کردهاند.
وی در مورد آثار جوانان گفت: در طول مسیری که برای رسیدن به نگارخانه داشتم، میترسیدم که دیر برسم و به همین دلیل آشفته و مضطرب بودم اما الان آسوده شدم که کارها را دیدم و امیدوار شدم نسبت به آدمهایی که با فروتنی کار میکنند، گاهی هم با ناامیدی و وقتهایی با نارضایتی نقاشی میکنند چون می ترسند کارشان فروش نروند ، اما این دغدغهها به سن مربوط نمیشود.
آغداشلو این دغدغهها را به خود نیز نسبت داد: در مورد منهم تا چند سال قبل این دغدغه وجود داشت که کارهایم فروش نرود و به همین دلیل همه ما در یک چیز، مشترک هستیم و آن هنر است. همه ما از یک قبیله هستیم و در کنار هم خواهیم بود.
وی اما کپی آثار را یکی از اشکال کار جوانها عنوان کرد: متاسفانه گاهی میبینیم توفیق یک نمونه نقاشی، نمونههای نظیر آن را بوجود میآورد. البته این از الزامهای شروع کار است که باعث شد گاهی در مورد آثار این نمایشگاه درنگ کنم اما هر جوانی که کارش را اغاز میکند، ممکن است کپی کند که از الزامهای کار است و احتمالا بعدها تغییر میکند.
سیف الله پویا راد، رئیس جشنواره هنرهای تجسمی دامونفر هم عنوان کرد: امروز که سومین دوره است میخواهم راز کوچکی را با شما در میان بگذارم. چند سال قبل که میخواستم جشنواره را برگزار کنیم امید چندانی به موفقیت نداشتم چون هرجا که مراجعه کردم با چراهای مختلفی روبرو شدم.
وی افزود: با وجود این مشکلات تصمیم گرفتم شانس خود را محک بزنم و با پاسخ صدها دست مهربان و گرم مواجه شدم که شما جوانان بودید.
سومین جشنواره هنرهای تجسمی دامونفر با 235 اثر از 201 هنرمند تا 30 مهر در نگارخانه پردیس سینما ملت دایر است و در کنار آن کارگاه نقاشی برای کودکان و جوانان با موضوع صلح برگزار میشود. همچنین امسال برای اولینبار آثار به معرض فروش گذاشته میشوند و در روز افتتاحیه چهار اثر فروش رفت.
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