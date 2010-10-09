400 کیلو انواع مواد مخدر در استان زنجان کشف شد

سرهنگ معرف الله جوزی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، با اشاره به این که در شش ماهه نخست سالجاری کشفیات انواع موادمخدر در استان نسبت به مدت زمان مشابه 183 درصد افزایش داشته است، افزود: رشد 394 درصدی را نیز در بخش دستگیری خرده فروشان شاهد هستیم.

وی ادامه داد: در شش ماهه نخست سال جاری و در پی شناسایی و متلاشی کردن باندهای قاچاق مواد مخدر، 10 باند و شبکه در استان شناسایی و متلاشی شد که طی این شناسایی سه قبضه سلاح کمری و 62 دستگاه انواع خودرو کشف و ضبط گردید.

سرهنگ جوزی ادامه داد: در این مدت 1000 نفر از خرده‌فروشان مواد دستگیر و 400 کیلوگرم مواد مخدر نیز کشف شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان زنجان، با اشاره به وجود بیش از دو هزار متر مرز با کشورهای همسایه گفت: در عین حال که مرزها با پاسگاه و کانال‌ها مسدود شده‌اند ولی باز هم شاهد ورود مواد مخدر به کشور هستیم و حتی تولید برخی از مواد نیز در داخل کشور انجام می‌شود با این‌وجود حلقه گمشده در بحث مواد مخدر عدم شناخت و آگاهی است.

سرهنگ جوزی، خواستار پیگیری این موضوع از سوی تمامی ارگان‌ها و مسئولان شد و ادامه داد: دغدغه‌های مسئولان باید صورت عملی به خود گیرد و به‌ طور جدی پیگیری شود.