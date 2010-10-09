به گزارش خبرنگار مهر، علی دوستی پس از پیروزی تیمش برابر یمن در دیدار پایانی مرحله گروهی رقابت‌های جوانان آسیا ضمن بیان مطلب فوق در جمع خبرنگاران گفت: بازیکنان ما در این مسابقات 2 سال از تیم‌های دیگر کوچک‌تر بودند. این اقدام سرمایه‌گذاری و دوراندیشی فدراسیون فوتبال بود و بازیکنان تیم من قطعا آینده تیم ملی را می‌سازند.

وی با بیان اینکه باید قبول کرد تیم ایران در گروه سختی قرار دارد، افزود: کره و استرالیا جزو بهترین تیم‌ها در این رده سنی هستند و قطعا می‌توانند به دیدار نیمه نهایی صعود کرده و شاید هر دو تیم دیدار پایانی جام را برگزار کنند.

سرمربی تیم فوتبال جوانان ایران در مورد انگیزه بازیکنان تیمش در دیدار با یمن تاکید کرد: با آنها صحبت کرده بودیم که در این دیدار همه توان‌شان را به کار ببندند. ما در این بازی نشان دادیم تا چه اندازه قرعه کشی می‌تواند در نتیجه گیری یک تیم تاثیرگذار باشد.

وی اضافه کرد: پیروزی برابر یمن نمی‌تواند ناراحتی ما را از بابت شکست‌های گذشته از بین ببرد و حتی یک درصد از ناراحتی‌های ما را بابت باخت تیم ایران برابر کره جنوبی و استرالیا از بین نبرد. ما باید در آن دیدارها پیروز می‌شدیم و من به خاطر این نتایج شرمنده مردم ایران و فدراسیون فوتبال هستم.

دوستی در پایان با بیان اینکه یک تیم نباید به یکی-دو بازیکن متکی باشد، گفت: نمی‌خواستم به کاوه رضایی بازی بدهم اما با این کار نشان دادم اگر رضایی و حتی عالیشاه آماده بودند، چقدر به سود تیم ایران بود و مطمئنا در دو بازی گذشته شکست نمی خوردیم.

تیم جوانان ایران با کسب یک پیروزی و تحمل دو شکست با سه امتیاز در رده سوم گروه D مسابقات فوتبال قهرمانی جوانان آسیا قرار گرفت و از صعود به مرحله بعدی این رقابت‌ها باز ماند.