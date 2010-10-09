شترهای فارس بیمه می شوند

شاهرخ شاکری در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز با اشاره به بیمه شترهای استان فارس افزود: در جهت حفاظت از دام برتر مناطق خشک و توسعه تولیدات خاص، سه هزار و 500 نفر شتر در فارس تحت پوشش بیمه فراگیر قرار خواهند گرفت.

وی با بیان اینکه اعتبارات مناسبی در جهت بیمه این دام در نظر گرفته شده، تصریح کرد: طرح بیمه فراگیر به منظور بیمه کردن رایگان شترها با اعتباری بالغ بر 250 میلیون ریال طی چند ماه آینده اجرایی خواهد شد.

کارشناس مسئول دامپروری سازمان جهاد کشاورزی فارس ادامه داد: افزایش بهای قیمت مواد غذایی دام در جهان و خشکسالیهای مدت اخیر در استان باعث شده که وضعیت فوق العاده ای در فارس وجود داشته باشد که از این رو با توجه به شروع برنامه تامین امنیت غذایی بحث حمایت بیمه نیز دنبال شده است.

شاکری تاکید کرد: به منظور جلوگیری از خسارات بیشتر به شترداران به دلیل از دست رفتن مراتع و کاهش آسیب دیدگی احتمالی به شترهای کوچ رو نیز راهکارها و طرحهای مختلفی در دست بررسی است که به زودی اعلام خواهد شد.