حیات تالاب مهارلو در خطر ورود فاضلاب شیراز

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، دریاچه مهارلو در 15 کیلومتری شیراز واقع شده و با وسعتی حدود 600 کیلومتر مربع پناهگاهی برای حیات وحش و پرندگان محسوب می شود.

مهمترین زیستمندان این تالاب را می توان پرنده هایی نظیر فلامینگو، مرغابی، آنقوت و... دانست.

این دریاچه علاوه بر ویژگیهای زیست محیطی اش در زمان پرآبی همواره به عنوان یکی از تفرجگاه های مردم شیراز و مناطق اطراف آن به شمار می رفت.

قایق سواری در دریاچه، و تفریح در کنار آن همواره ازجمله برنامه های اوقات فراغت خانواده ها بود و از این بابت شرایط ویژه ای برای گردشگری برون شهری شیرازیها و استان فارسیها فراهم می شد.

این شرایط ادامه داشت تا خشکسالی سایه ویرانگر خود را بر استان فارس گسترانید و عرصه های زیست محیطی استان را یکی پس از دیگری به کام خود فرو برد و دستاورد این پدیده طبیبعی نیز خشکی تالابهای ارزشمند استان فارس نظیر پریشان، بختگان و مهارلو بود.

دریاچه مهارلو نیز از این شرایط بی نصیب نماند تا اینکه در اثر خشکسالیهای متمادی بخش عظیمی از آب خود که به عبارتی دیگر حدود 90 درصد از سطح آب دریاچه بود را از دست داد و امروز از این عرصه بکر زیست محیطی فقط قایقهایی مانده که در گوشه ای از دریاچه در نمکهای بازمانده از تالاب فرو رفته اند.

تالاب مهارلو

اما این روزها خشکی دریاچه و از دست دادن آب تالاب تنها دغدغه های دوستداران محیط زیست نیست بلکه معضلاتی مانند ورود فاضلابهای شهر شیراز و تبعات ناشی از نمک زار شدن بستر دریاچه بیش از پیش فعالان عرصه محیط زیست را نگران کرده است.

تالاب مهارلو که قابلیتهای زیادی برای توسعه گردشگری زیست محیطی داشت و از شرایطی که پیش از این داشت به خوبی می شد در جهت رشد اقتصادی منطقه بهره جست امروز در کشاکش خشکی و نابودی به سر می برد و در سایه برخی کم توجهی ها علاوه بر خشکی تالاب، معضلات زیست محیطی دیگری نیز این دریاچه ارزشمند را تهدید می کند.

یک کارشناس: ورود فاضلاب حیات مهارلو را تهدید می کند

نماینده هماهنگ کننده استانی تالابهای فارس در این خصوص در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: فاضلاب شیراز به سرعت در مهارلو تخلیه شده که این امر مشکلات زیادی را به همراه دارد.

علمدارعلمداری افزود: در حال حاضر سیستم تصفیه فاضلاب در شیراز وجود دارد اما فقط قادر به تصفیه فاضلاب جمعیت 100 هزار نفری است در حالی که جمعیت این شهر نزدیک به دو میلیون نفر است.

وی با بیان اینکه تا زمانی که سیستم تصفیه فاضلاب در این شهر وجود نداشته باشد تمامی فاضلابها هم خانگی و هم صنعتی به مهارلو سرازیر می شود، تصریح کرد: فاضلابهای خانگی به دلیل آغشته بودن به مواد شوینده جز آلاینده هایی هستند که بدون تصفیه وارد این دریاچه شده و مستقیما بر روی حیات دریاچه تاثیر می گذارند.

نماینده هماهنگ کننده استانی تالابهای فارس ورود فاضلاب به دریاچه مهارلو را تهدیدی جدی برای حیات دریاچه دانست و یادآور شد: با پیگیریهای صورت گرفته مطالعه طرح سیستم فاضلاب در شیراز توسط بانک جهانی در حال انجام بوده و استارت بهره برداری آن زده شده است.

به گفته وی برخی آلاینده های سمی و خطرناک که برای حیات دریاچه مهارلو زیان آور است وارد تالاب می شوند.

علمداری در بخش دیگری از سخنان خود به برداشت غیرقانونی نمک از این دریاچه نیز اشاره کرد و گفت: وجود نمک در دریاچه ها برای حیات آن مفید است اما در مدت اخیر برخی سایتهای برداشت غیر قانونی نمک در اطراف دریاچه ایجاد شده که اقدام به برداشت نمک می کنند.

وی افزود: مشخص نیست که این نمکهایی که از دریاچه برداشت می شود از آن استفاده خوراکی می شود یا خیر چراکه اگر در مصارف خانگی از آن استفاده شود خطراتی را به همراه دارد.

نماینده هماهنگ کننده استانی تالابهای فارس با بیان اینکه در گذشته دریاچه مهارلو از اصلی ترین زیستگاه زمستانی پرندگان بوده، بیان کرد: این تالاب در زمان پرآبی از جمله ایستگاه های زمستانی پرندگان بوده که پس از خشک شدن دریاچه، پرندگان نیز با مشکل مواجه شدند.

مدیر کل محیط زیست: بخش اعظم ورود فاضلابهای صنعتی کنترل شده است

در این رابطه همچنین مدیر کل محیط زیست استان فارس نیز به خبرنگار مهر در شیراز گفت: پیرامون موضوع ورود فاضلابها به مهارلو مکاتبات متعددی با شهرداری به لحاظ مسئولیت و وظایف این مجموعه صورت گرفته و اکنون بخش اعظمی از ورود فاضلابهای صنعتی در دریاچه به طور کامل کنترل شده است.

حسینعلی ابراهیمی کارنامی گفت: تنها بخشی که از رودخانه خشک شیراز وارد دریاچه می شود آبهای سطحی است که در این مورد نیز شهرداری طی مدت اخیر برنامه ای را اعلام کرده بر این اساس طی برنامه ای زمانبندی شده در نظر دارد آن را نیز مهار کند که این آبها نیز به طور عمده مربوط به شستشوی معابر و روان آبهای سطح شهر است.

وی با اشاره به اینکه با توجه به اینکه ظرفیت تصفیه خانه فعلی مرکزی فاضلاب جوابگوی تمام پسابهای سطح شهر شیراز نیست امیدواریم در تصفیه خانه دیگری که در دست احداث است همه این آبها مهار شود، افزود: با توجه به وقوع خشکسالی یکی از دریاچه هایی که منابع آب آن به شدت از این ناحیه آسیب دید دریاجه مهارلو است و در عمل پرنده های بومی و مهاجر موجود در بستر دریاچه به علت فقدان آب دچار مشکلات شدیدی برای زیست شده اند.

مدیر کل محیط زیست استان فارس عنوان کرد: هم اکنون در یکی از بخشهای دریاچه منطقه ای به صورت برکه وجود دارد که آن هم حاصل همان روان آبهای سطحی است و پرنده ها نیز در آن زیست دارند اما احیای این دریاچه برای بهره برداری از قابلیتهای تفریحی و گردشگری آن نیاز به مطالعات جدی و تامین اعتبارات لازم دارد که این برنامه به جد در دستور کار محیط زیست استان است.

به گزارش مهر، به هر حال دریاچه مهارلو ظرفیتهای کم نظیری برای توسعه صنعت اکوتوریسم در استان فارس دارد که با کمی تدبیر و اختصاص اعتبارات لازم نه تنها می توان از این تالاب ارزشمند در مقابل پدیده های طبیعی نظیر خشکسالی مراقبت کرد بلکه می توان از ظرفیتهای آن برای اهداف اقتصادی نیز بهره جست و در این رهگذر تالاب نیز به لحاظ ارزشهای زیست محیطی احیا شده است.

اختصاص اعتبار برای اجرای برنامه های زیست محیطی نیاز به تزریق اعتبارات استانی و ویژه دارد که باید مسئولان و تصمیم گیران استان در این خصوص راهکارهای لازم را در نظر بگیرند.

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گزارش: هژیر فتحی