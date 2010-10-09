آمریکا هم برنده و هم بازنده مبارزه با تروریسم بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، جیمز جونز که برای شرکت در نخستین نشست نمایندگان 44 کشور جهان (در روزهای 5 و 6 اکتبر) با موضوع امنیت در شهر سوچی روسیه شرکت کرده بود در گفتگو با روزنامه کامرسانت و در پاسخ به این پرسش که آیا جامعه جهانی برای رویارویی با تروریسم بین المللی برنده میشود یا میبازد گفت: ما به تعبیری برنده هستیم و به تعبیری بازنده. جنایات کیفری، تروریسم و مواد مخدر همه کشورهای ما را تهدید میکنند. این امر که 44 کشور جهان گرد هم آمدند، نشان دهنده آن است که ما حاضر نیستیم با آرامش و بدون اتخاذ اقدامات، شاهد رشد این خطر شویم. ما به صورت تنگاتنگ همکاری خواهیم کرد.
جونز در ادامه این مصاحبه که روز گذشته منتشر شد درباره روند نوسازی روابط روسیه و ایالات متحده و اینکه آیا این نوسازی شامل بخش امنیت و از جمله همکاری بین سرویسهای ویژه هم شده است یا خیر گفت: نوسازی روابط شامل حال جنبههای مختلف روابط ما میشود. به عنوان نمونه مثبت میتوان به قرارداد جدید درباره تسلیحات راهبردی تهاجمی اشاره کرد. همچنین کارگروههایی تشکیل شدهاند که قبلاً وجود نداشتند. یکی از آنها، کارگروه در زمینه مبارزه با تأمین مالی تروریسم است که تحت سرپرستی کمیسیون دوجانبه روسای جمهوری فعالیت میکند. طرفین در چارچوب کارگروه مبارزه با تروریسم به تبادل اطلاعات ویژه درباره فعالیت القاعده و طالبان در افغانستان میپردازند. ما میدانیم مسکو نیز نگران سیل مواد مخدر است که از این منطقه وارد روسیه میشود. ما در قالب روابط جدیدی که با هم برقرار کردهایم، میتوانیم صادقانه و به طور مستقیم مسایلی را مورد بحث و بررسی قرار دهیم که درباره آنها اختلاف نظر داریم.
این مقام سابق آمریکایی درباره همکاری روسیه و ایالات متحده در موضوعات موشکی ضمن طرح ادعای بی اساس خطر موشکی ایران افزود: در واقع ما در مرحله پایانی تدوین سند درباره ارزیابی خطرات موشکی قرار داریم. تلاشهای ما نتیجه خوبی داده است. زمینههای توافق ما از زمینههای اختلاف نظر بیشتر است. تصمیم روسیه مبنی بر امتناع از صدور اس-300 به ایران، نشان دهنده اشتراک ارزیابیهای ما از خطرات ناشی از ایران است. این تصمیم یک بار دیگر نشان می دهد که روسیه تعهدات بین المللی خود را اجرا میکند.
مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در ادامه در باره موضوع هسته ای ایران و موضع واشنگتن و مسکو نیز اضافه کرد: سیاستی که توسط رئیس جمهوری ما طراحی شد، حاکی از آن است که راه حل دیپلماتیک میتواند پیدا شود. درب برای ایران باز است. ایرانیان به خوبی می دانند که به این منظور باید چه کار کنند. همه تعهدات و وظایف آنها در این زمینه دقیقاً اعلام شده است. ما از استفاده صلحآمیز ایران از انرژی هسته ای پشتیبانی میکنیم ولی ایران هنوز دقیقاً توضیح نداده است با چه هدفی برنامه هسته ای خود را توسعه میدهد.
مشاور امنیت ملی سابق آمریکا در مصاحبه ای قبل از استعفا ضمن تشریح رویکردهای کشورش در مبارزه با تروریسم گفت: ایالات متحده هم برنده و هم بازنده مبارزه با این پدیده بوده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، جیمز جونز که برای شرکت در نخستین نشست نمایندگان 44 کشور جهان (در روزهای 5 و 6 اکتبر) با موضوع امنیت در شهر سوچی روسیه شرکت کرده بود در گفتگو با روزنامه کامرسانت و در پاسخ به این پرسش که آیا جامعه جهانی برای رویارویی با تروریسم بین المللی برنده میشود یا میبازد گفت: ما به تعبیری برنده هستیم و به تعبیری بازنده. جنایات کیفری، تروریسم و مواد مخدر همه کشورهای ما را تهدید میکنند. این امر که 44 کشور جهان گرد هم آمدند، نشان دهنده آن است که ما حاضر نیستیم با آرامش و بدون اتخاذ اقدامات، شاهد رشد این خطر شویم. ما به صورت تنگاتنگ همکاری خواهیم کرد.
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