به گزارش خبرنگار مهر، همیشه در برنامه‌ها از نو شدن و تازه شدن حرف می‌زنیم، اما واقعا چقدر به نو شدن برنامه‌های رادیو و تلویزیون و تازه شدن سبک و سیاق فکر کرده‌ایم؟ بگذریم که شکر خدا همه ادعای کار تازه کردن و حرف نو زدن را یدک می‌کشند.

برخی معتقدند در دنیای رادیوی امروز هر کاری که بخواهید انجام دهید، اثری ندارد و بی فایده است، چرا که عصر رادیو گذشته، فصل آن تمام شده و شنونده ای ندارد. برخی هم معتقدند اگر همکاران برنامه‌ساز قابلیت‌های رادیو را خوب بشناسند، نیاز مخاطب را بدانند و ... بدون تردید رادیو در سپهر رسانه‌ها خودنمایی می‌کند.

به تازگی محمدحسین صوفی، معاون صدا اعلام کرده با اشاره به گسترش رسانه‌ها در جهان و شکستن قالب‌های اطلاع‌رسانی رادیو به دنبال این است تا در صورت اختصاص پیدا کردن بودجه کافی برخی برنامه‌های رادیو را تصویری کند. به همین دلیل خبرگزاری مهر یک سلسله گفتگوهایی تهیه کرده که به مرور منتشر می‌شود.

گلبن سر ضبط برنامه "هفت شنبه"

فریبرز گلبن، تهیه‌کننده با سابقه رادیو درباره تصویری شدن برنامه‌های رادیو به خبرنگار مهر گفت: به نظرم اقدام مناسبی است و باعث بیشتر دیده شدن رادیو می‌شود. البته این تجربه‌ای نیست که مختص ایران باشد و قبلاً در دنیا تجربه شده است، حتی کشورهای آمریکایی و اروپایی در این باره موفق بودند و توانستند مخاطبان بیشتری را با این اقدام جذب کنند.

وی در ادامه افزود: البته نباید همه برنامه‌های رادیویی تصویری شود و باید ویژگی‌هایی را در نظر گرفت. مثلاً یک برنامه معمولی با یک گوینده جذابیت تصویری شدن را ندارد. در دنیا بیشتر برنامه‌های تاک‌شو رادیویی تصویری می‌شود، چرا که برای مخاطبان هم جذابیت دارد. معمولاً مهمانان در برنامه‌های گفتگومحور واکنش‌های جالبی نشان می‌دهند که دیدن آن برای بینندگان خالی از لطف نیست. به نظرم باید برنامه‌های زنده رادیو باید تصویری شود.

این تهیه‌کننده درباره اینکه نمایش‌های رادیویی چقدر قابلیت برای ضبط تصویری دارند، توضیح داد: با توجه به اینکه اکثر نمایش‌های رادیویی تولیدی است و ما نمایش زنده نداریم چندان جذابیت ندارند. این تجربه می‌تواند شامل حال برنامه‌های زنده باشد. در مجموع تصویری کردن برنامه‌های رادیو تجربه خوبی می‌تواند برایمان باشد.