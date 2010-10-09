فردا همه رایانه های جهان از کار می افتند!

به گزارش خبرگزاری مهر، روز یکشنبه دهم اکتبر 2010 به نظر روز بزرگی می آید زیرا در این روز تقارن تاریخی که از سال 2001 آغاز شده و تا 2012 ادامه خواهد داشت، رخ می دهد و بخش تاریخ رایانه ها 10.10.10 را نمایش خواهند داد.

این تاریخ برای برخی از کاربران خرافاتی اینترنت زنگ هشداری است زیرا ظاهرا قرار است ساعت 10 و 10 دقیقه و 10 ثانیه روز دهم اکتبر 2010، ساعتهای رایانه های جهان به هم ریخته و یا ویروسی تمامی رایانه های جهان را مورد تاخت و تاز قرار دهد!

این شایعه به حدی جدی شده است که حتی صفحه ای در فیس بوک برای آن راه اندازی شده با این نام: "آیا در 10 صبح 10.10.10 هیچ رایانه ای کار خواهد کرد؟" همچنین بسیاری از وب سایتها درباره امکان هجوم ویروسی توسط هکرها خبر می دهند.

"گراهام کلولی" متخصص ایمنی رایانه می گوید تاریخ طولانی از هجومهای ویروسی مرتبط با تاریخهایی خاص وجود دارد و از این رو زمزمه هایی که درباره خطرات احتمالی 10 اکتبر شنیده می شود، چندان عجیب و شگفت انگیز نیست. اما در صورتی که بدانید روزانه 60 هزار گونه جدید از ویروسهای رایانه ای کشف می شوند متوجه خواهید شد که هر روز باید نگران حملات ویروسی باشید، نه تنها در تاریخ 10 اکتبر.

در اوایل دهه 90، معمولا از کاربران رایانه ها درخواست می شد در روزهای جمعه ای که سیزدهمین روز از ماه هستند، در استفاده از رایانه ها دقت بیشتری به خرج دهند زیرا احتمال حمله ویروس در این تاریخ زیاد است حتی به کاربران پیشنهاد می دادند تاریخ رایانه های خود را به شکلی تغییر دهند که رایانه حتی به جمعه سیزدهم ماه فکر هم نکند و با پریدن از روز سیزدهم ماه، تاریخ رایانه خود را از شنبه، چهاردهم ماه آغاز کنند. با این همه تغییر ساعت و تاریخ رایانه تنها حفره ای را برای نفوذ ویروس "دوربان" به وجود می آورد.

بزرگترین شایعه حمله ویروسی در تاریخی خاص به سالی بازمی گردد که قرار بود با پایان آن قرنی جدید آغاز شود، زمانی که اکثر متخصصان رایانه ای اخطار دادند ساعتهای دیجیتال تمامی رایانه ها در روز آغاز قرن جدید از کار خواهند افتاد که در آن روز بزرگ نیز تمامی رایانه ها و ساعتهای دیجیتال جهان به خوبی به کار خود ادامه دادند.

تاریخ روز برای بسیاری از فرهنگها از اهمیت ویژه ای برخوردار است برای مثال چینی ها برای تعیین روز ازدواج از کتابچه تاریخ خاصی استفاده می کنند و در بیمارستانی در دوبی به 10 مادر باردار اجازه داده می شود تاریخ تولد نوزاد خود را انتخاب کنند.

بر اساس گزارش ای بی سی نیوز، با این همه متخصصان شایعه دهم اکتبر امسال را بی معنی دانسته و می گویند دهم اکتبر نیز یکی از روزهای معمول زندگی است. به گفته کلولی برخی از کاربران و متخصصان رایانه ای اهمیت بیشتری به این تاریخ می دهند و این به آن خاطر است که 101010 کد دودوئی عدد 42 است، کدی که در یک داستان علمی تخیلی نشانه ای بر مفهوم "حیات، جهان هستی و همه چیز" است.