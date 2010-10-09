مجلس بدلیل حرمت قانون در راس امور قرار دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کشور امروز شنبه در همایش سراسری تنقیح قوانین کشور که با حضور موسی قربانی نماینده مجلس و قائم مقام معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی و همچنین جمعی از کارشناسان و بازرسان سازمان بازرسی از سراسر کشور در محل این سازمان برگزار شد، مبداء قانون را وحی دانست و با اشاره به آیاتی از سوره مائده گفت: تقید دین آن قدر زیاد و جدی است که تخلف از این موازین و دستورات را با شدیدترین رویکرد مواجه کرده است.

پور محمدی ادامه داد : هرکس نسبت به فرمان خدا قانون شکن و قانون گریز باشد، اولین حکمی که بر او بار است این است که نسبت به حق سرکشی ونافرمانی کرده است و حق را زیر پا گذاشته است.

وی یادآور شد: هر کس بر اساس قانون صحیح حکم نراند، در حق دیگران ظالم است و حق دیگران را ضایع کرده است و این انسان ناشایست رفتار نامتعادل و ناصحیح دارد. مناصب اجتماعی را نباید به چنین فردی سپرد چون قانون را رعایت نمی کند.

رئیس سازمان بازرسی کشور خاطرنشان کرد: هرکس که از دستورات خدا تعدی کند نیز ظالم به حق خداست ، این نگاه دین ما نسبت به اجرای مقررات و قوانین است .

پورمحمدی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت: تنها انقلابی که در تاریخ معاصر تحول و دگرگونی عمیق خود را نهادمند کرد انقلاب اسلامی ایران است زیرا در هفتاد و چند روز پس از تاسیس انقلاب جمهوری اسلامی تصویب شد و نهاد سازی با رای مردم اتفاق افتاد و در طو ل یک سال پس از انقلاب، پنج انتخابات در کشور برگزار شد و این رکورد استثنایی جهانی است.

وی افزود: امروز که 30 سال از انقلاب گذشته و همه ما تجربه کسب کرده ایم اگر به ما گفته شود در یک سال 5 انتخابات برگزار کنیم کسی حاضر به پذیرفتن این مسئولیت نیست بنده خود دو انتخابات برگزار کردم و می دانم کار کار سنگینی است.

پورمحمدی در ادامه به اهمیت جایگاه مجلس و در راس امور بودن آن اشاره و تصریح کرد: آیا در راس امور بودن مجلس به خاطر نحوه انتخاب نمایندگان آن است؟ آیا به خاطر اختیارات مجلس است که در راس امور است؟ خیر چنین نیست شاید این مولفه ها در جایگاه مجلس بی تاثیر نباشد اما آنچه مجلس را در راس امور قرار می دهد به خاطر حرمت قانون است بنابراین قانون است که در راس امور است.

رئیس سازمان بازرسی کشور یادآور شد: ما هم اکنون 105 سال قانون گذاری را در کشور پشت سر گذاشته ایم که همه قوانین در این مدت به شکل پیوسته باقی مانده است که موجب شده ما نتوانیم از پالایش قوانین چشم پوشی کنیم.

وی گفت: مردم قانون را برای ایفای حقوق خود می خواهند و اگر خوداین قانون در این روند اختلال ایجاد کند ما به هدف نمی رسیم.

پورمحمدی ادامه داد: حذف قوانین زائد، بستن راههای فرار، جلوگیری از مسیرهای انحرافی و راههای پرهزینه نیاز جدی امروز ماست. چه مجریان و چه صاحبان حق باید تکلیفشان را بدانند و قوانین شفاف باشد.از دهه 40 موضوع تنقیح قوانین مطرح بوده و در برنامه های توسعه نیز به آن پرداخته شده است اما به دلیل پیچیدگی کار عملی نشده تا اینکه مجلس شورای اسلامی در خردادماه گذشته قانون نتقیح قوانین را تصویب کرد و نهادسازی کرد و بخشی از کار را به سازمان بازرسی کشور سپرد.

وی اظهارداشت: ما هیچ پروژه و طرحی به عظمت این طرح و تاثیرگذاری آن در تاریخ قانونگذاری کشور نداریم. تحقق این خواسته با اشتراک مساعی همه مسئولان در همه بخش ها ممکن است. یکی از وظایف سازمان بازرسی کشور نظارت بر اجرای صحیح قوانین است اما وقتی ما قوانین معارض داریم که اثر گذار هم نیست و وقتی راه فرار در قوانین داریم نظارت ما اثر مفید ندارد و کم بهره خواهد بود.

پورمحمدی ابراز امیدواری کرد محصول کار سازمان بازرسی برای ملت ایران شیرین و ارزشمند باشد.

وی گفت: تلقی من از تنقیح قوانین کشور انقلاب حقوقی و قانونی و رسالت بزرگ تاریخی است که بر دوش ما سپرده شده است و امیدوارم حس مشترک احساس مسئولیت نسبت به آن در همه دست اندرکاران به وجود آید.