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۱۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۰:۴۹

پنج فیلم در "سینما فردا" روی پرده می‌رود

پنج فیلم کوتاه ایرانی در برنامه "سینما فردا" 19 مهرماه در سینما آزادی به نمایش در می‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم‌های کوتاه "ننو" احسان شادمانی، "نامساوی" مهرنوش دشتی‌زاده، "توکا، یک حس خوب" و "زنگ تفریح" مرتضی نصیری و "پیش از آنکه بگویم خداحافظ" محمود غفاری در شصت و پنجمین نشست از برنامه‌های سینما فردا در سینما آزادی به نمایش درمی آید.

این برنامه با حضور فیلمسازان این آثار محمدرضا باباگلی( منتقد )و محمدرضا کاظمی  برگزار می‌شود و این فیلم‌ها مورد نقد و بررسی قرار می‌گیرد. علاقمندان برای شرکت در این برنامه می‌توانند در روز دوشنبه 19 مهرماه، ساعت 16 در سینما آزادی حضور به هم رسانند.

کد مطلب 1166735

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