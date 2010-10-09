به گزارش خبرگزاری مهر، فیلمهای کوتاه "ننو" احسان شادمانی، "نامساوی" مهرنوش دشتیزاده، "توکا، یک حس خوب" و "زنگ تفریح" مرتضی نصیری و "پیش از آنکه بگویم خداحافظ" محمود غفاری در شصت و پنجمین نشست از برنامههای سینما فردا در سینما آزادی به نمایش درمی آید.
این برنامه با حضور فیلمسازان این آثار محمدرضا باباگلی( منتقد )و محمدرضا کاظمی برگزار میشود و این فیلمها مورد نقد و بررسی قرار میگیرد. علاقمندان برای شرکت در این برنامه میتوانند در روز دوشنبه 19 مهرماه، ساعت 16 در سینما آزادی حضور به هم رسانند.
نظر شما