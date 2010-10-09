523 فقره مجوز صنایع ‌دستی در همدان صادر شد

اسدالله بیات در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه مجوزهای سه گانه صنایع‌ دستی شامل کارت شناسایی، اعلامیه تاسیس و پروانه تولید کارگاهی است، اظهار داشت: بیشترین مجوزهای صادر شده مربوط به کارت شناسایی صنعتگری برای هنرمندان همدانی است که 250 فقره را شامل می شود.

وی با بیان اینکه 221 پروانه بهره برداری کارگاه‌های صنایع‌ دستی و هنرهای سنتی نیز صادر شده است، گفت: کارگاه‌هایی که در سال جاری پروانه بهره برداری دریافت کرده‌ اند، به طور رسمی وارد چرخه تولید اقلام و تولیدات صنایع‌ دستی شده‌اند.

بیات با اشاره به اینکه تعداد اعلامیه تاسیس کارگاهی صنایع‌دستی در این مدت به 52 فقره رسیده است، گفت: در سال جاری امکان آموزش رشته‌های مختلف صنایع ‌دستی به دو هزار هنرجوی صنایع‌ دستی فراهم شده است.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان همدان یادآور شد: در سال جاری آموزش برای 180 هنر آموز هنرهای سنتی و صنایع‌دستی در 22 مرکز آموزشی استان همدان آغاز شده است.

بیات خاطرنشان کرد:‌ آموزش رشته‌های صنایع‌دستی و هنرهای سنتی همدان در 9 شهرستان در استان همدان پیگیری می شود.