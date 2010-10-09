به گزارش خبرگزاری مهر، هدف برگزارکنندگان همایش انجمن افریقایی-آسیایی فلسفه 2010، تقویت همکاریهای دو جانبه میان فلاسفه دو قاره آفریقا و آسیا و همچنین ارتقاء جایگاه فلسفه افریقایی-آسیایی در جوامع فلسفی است و در آن موضوعاتی چون "نظامهای ارزشی در آسیا و افریقا"، "تاریخ فلسفه در آسیا و افریقا"، "فلسفه و محیط زیست"، "فلسفه علم"، "فلسفه دین و مطالعات تطبیقی دین در آسیا و افریقا"، "اندیشه­های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی در آسیا و افریقا"، "معرفت‏شناسی، فلسفه و روش" و "سنتهای منطقه‏ای فلسفه" مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

انجمن افریقایی-آسیایی فلسفه که از سال 1984 به عضویت فدراسیون بین‏المللی انجمنهای فلسفی (FISP) پذیرفته شده است، نخستین همایش خود را در سال 1978 در قاهره برگزار کرد و آخرین همایش خود را از بیست تا 23 اکتبر 2010 (28 مهر تا اول آبان 1389) در دانشگاه بمبئی هند برگزار خواهد کرد.