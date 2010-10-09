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۱۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

همایش انجمن افریقایی-آسیایی فلسفه 2010 برگزار می‏شود

همایش انجمن افریقایی-آسیایی فلسفه 2010 (AAPAC)، از سوی گروه فلسفه دانشگاه بمبئی هند، از بیست تا 23 اکتبر 2010 (28 مهر تا اول آبان 1389) برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هدف برگزارکنندگان همایش انجمن افریقایی-آسیایی فلسفه 2010، تقویت همکاریهای دو جانبه میان فلاسفه دو قاره آفریقا و آسیا و همچنین ارتقاء جایگاه فلسفه افریقایی-آسیایی در جوامع فلسفی است و در آن موضوعاتی چون "نظامهای ارزشی در آسیا و افریقا"، "تاریخ فلسفه در آسیا و افریقا"، "فلسفه و محیط زیست"، "فلسفه علم"، "فلسفه دین و مطالعات تطبیقی دین در آسیا و افریقا"، "اندیشه­های اخلاقی، اجتماعی و سیاسی در آسیا و افریقا"، "معرفت‏شناسی، فلسفه و روش" و "سنتهای منطقه‏ای فلسفه" مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

انجمن افریقایی-آسیایی فلسفه که از سال 1984 به عضویت فدراسیون بین‏المللی انجمنهای فلسفی (FISP) پذیرفته شده است، نخستین همایش خود را در سال 1978 در قاهره برگزار کرد و آخرین همایش خود را از بیست تا 23 اکتبر 2010 (28 مهر تا اول آبان 1389) در دانشگاه بمبئی هند برگزار خواهد کرد.

کد مطلب 1166761

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