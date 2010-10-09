امیر قلعه نویی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: واقعیت این است که در تعطیلات خیلی خوب تمرین کردیم و از این بابت از همه بازیکنانی که در تمرینات شرکت میکردند تشکر میکنم اما برای تیم سپاهان که در تمرینات به بیش از 12 یا 13 نفر نمیرسیدیم و حتی برای تمرین 4 به 2 برخی اعضای کادر فنی هم باید تمرین میکردند واقعا شرایط سخت میشود.
وی در ادامه گفت: در طی 30 سال گذشته فوتبال ایران چنین شرایطی را تجربه نکرده و با چنین موقعیت سختی روبرو نشده بودیم در این موقعیت که تیم ما 6 بازیکن در تیم ملی بزرگسالان و تعدادی در امید و جوانان داشت وضعیت لیگ هم با تعطیلی 21 روزه همراه شد که به هیچ وجه ضروری که هیچ نیاز هم نبود.
قلعه نویی گفت: در این شرایط یک گروه از تمرینات خسته میشوند و یک گروه از بازیکنان هم از بازیهای تیم ملی که این به نظر درست و اصولی نمی رسد.
سرمربی تیم فوتبال سپاهان اضافه کرد: همانطور که تیمهایی نظیر کویت و بحرین با تیم دوم خود در این رویداد شرکت می کنند چرا باید با تیم ملی اصلی در این رقابتها حضور پیدا کنیم و از همه بدتر لیگ برتر را تعطیل کنیم، ای کاش در این شرایط یک کارشناس پیدا شود و به ما یک راهکار یا تجربه ارائه دهد که وقتی امروز و 24 ساعت قبل از بازی با استیل آذین بازیکنان ملی پوش به ما ملحق می شوند چه کاری باید انجام داد.
وی ادامه داد: سپاهان واقعا بیشترین لطمه را دید ولی امیدوارم در ادامه رقابتهای لیگ برتر همان سپاهانی باشیم که همه انتظار دارند.
قلعه نویی خاطرنشان کرد: چند سال پیش زمانی که من سرمربی تیم ملی بزرگسالان بودم تیم ملی در مسابقات غرب آسیا شرکت کرد و اتفاقا اکثر بازیکنان خوب این دوره عضو همان تیم ملی بودند چرا که ما در آن زمان با سازمان لیگ مرتب جلسه داشتیم و برای اینکه لیگ تعطیل نشود برنامه ها را بخوبی تنظیم می کردیم.
سرمربی سپاهان در خصوص حریف روز یکشنبه گفت: استیل آذین حریف کاملا قابل احترامی است. آنها مهره های خوبی دارند و از طرفی به مالک این باشگاه که در قالب بخش خصوصی به فوتبال کمک می کند خدا قوت می گویم. فوتبال ما برای تحقق اصل 44 به این افراد نیاز دارد.
قلعه نویی اظهار داشت: در هر صورت بازی سختی مقابل آنها داریم ولی برای سه امتیاز خانگی و ارایه نمایش خوب فوتبال برنامه داریم.
دیدار تیم های فوتبال سپاهان اصفهان و استیل آذین تهران در چارچوب هفته دهم رقابتهای لیگ برتر ساعت 16 روز یکشنبه در ورزشگاه فولادشهر برگزار خواهد شد.
