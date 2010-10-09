امیر قلعه نویی در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان افزود: واقعیت این است که در تعطیلات خیلی خوب تمرین کردیم و از این بابت از همه بازیکنانی که در تمرینات شرکت می‌کردند تشکر می‌کنم اما برای تیم سپاهان که در تمرینات به بیش از 12 یا 13 نفر نمی‌رسیدیم و حتی برای تمرین 4 به 2 برخی اعضای کادر فنی هم باید تمرین می‌کردند واقعا شرایط سخت می‌شود .

وی در ادامه گفت: در طی 30 سال گذشته فوتبال ایران چنین شرایطی را تجربه نکرده و با چنین موقعیت سختی روبرو نشده بودیم در این موقعیت که تیم ما 6 بازیکن در تیم ملی بزرگسالان و تعدادی در امید و جوانان داشت وضعیت لیگ هم با تعطیلی 21 روزه همراه شد که به هیچ وجه ضروری که هیچ نیاز هم نبود .

قلعه نویی گفت: در این شرایط یک گروه از تمرینات خسته می‌شوند و یک گروه از بازیکنان هم از بازیهای تیم ملی که این به نظر درست و اصولی نمی رسد .

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اضافه کرد: همانطور که تیمهایی نظیر کویت و بحرین با تیم دوم خود در این رویداد شرکت می کنند چرا باید با تیم ملی اصلی در این رقابتها حضور پیدا کنیم و از همه بدتر لیگ برتر را تعطیل کنیم، ای کاش در این شرایط یک کارشناس پیدا شود و به ما یک راهکار یا تجربه ارائه دهد که وقتی امروز و 24 ساعت قبل از بازی با استیل آذین بازیکنان ملی پوش به ما ملحق می شوند چه کاری باید انجام داد .

وی ادامه داد: سپاهان واقعا بیشترین لطمه را دید ولی امیدوارم در ادامه رقابتهای لیگ برتر همان سپاهانی باشیم که همه انتظار دارند .

قلعه نویی خاطرنشان کرد: چند سال پیش زمانی که من سرمربی تیم ملی بزرگسالان بودم تیم ملی در مسابقات غرب آسیا شرکت کرد و اتفاقا اکثر بازیکنان خوب این دوره عضو همان تیم ملی بودند چرا که ما در آن زمان با سازمان لیگ مرتب جلسه داشتیم و برای اینکه لیگ تعطیل نشود برنامه ها را بخوبی تنظیم می کردیم .

سرمربی سپاهان در خصوص حریف روز یکشنبه گفت: استیل آذین حریف کاملا قابل احترامی است. آنها مهره های خوبی دارند و از طرفی به مالک این باشگاه که در قالب بخش خصوصی به فوتبال کمک می کند خدا قوت می گویم. فوتبال ما برای تحقق اصل 44 به این افراد نیاز دارد .

قلعه نویی اظهار داشت: در هر صورت بازی سختی مقابل آنها داریم ولی برای سه امتیاز خانگی و ارایه نمایش خوب فوتبال برنامه داریم .