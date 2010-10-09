به گزارش خبرگزاری مهر، اقدام این شورا به تعیین سطح و صدور مدرک دارای ارزش استخدامی، در پی تقاضای بسیاری از روحانیون اهل سنت صورت می‌گیرد.

برای متقاضیان برخورداری از این مزایا، یکی از دو مدرک سطح یک (معادل کاردانی) و مدرک سطح دو (معادل کارشناسی) صادر می‌شود. متقاضیان پس از ارایه مدارک اولیه، بایستی در یک دوره دانش‌افزایی (غیرحضوری با منابع مشخص) و نیز آزمون کتبی و شفاهی شرکت و معدل لازم را کسب کنند تا به دریافت مدرک دارای رازش استخدامی نایل شوند.

فراغت از تحصیل تا قبل از سال تحصیلی 88-1387، اشتغال کنونی و عملی در یکی از نهادهای دولتی یا غیردولتی به صورت تمام یا نیمه وقت و در امور مربوط به رسالت طلاب علوم دینی، نداشتن مدرک معتبر تحصیلی در سطح مورد تقاضا و داشتن حداقل 35 سال سن از شرطهای اصلی برای برخورداری از این تسهیل است.

اطلاعات کامل این اقدام تسهیلی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت، در قالب "دفترچه راهنمای نحوه تعیین سطح روحانیون شاغل" تدوین شده و در دسترس متقاضیان قرار گرفته است تا بر اساس جدول زمان بندی اقدام کنند.