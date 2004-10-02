امروز در تاريخ

ترك عراق به سوي كويت :



در چنين روزي در سال 1357هجري شمسي حضرت امام خميني(ره) به دليل ممنوعيت هاي اعمال شده عليه ايشان از سوي رژيم بعث عراق اين كشور را به قصد كويت ترك گفت ، اما دولت كويت از ورود امام خميني ( ره ) به اين كشورممانعت كرد . پس از قيام پانزدهم خرداد و همچنين افشاگري هاي امام امت عليه لايحه كاپيتولاسيون، رژيم پهلوي ، امام خميني (ره) را در سيزده آبان 1343 (ه. ش) به تركيه و پس از آن به عراق تبعيد كرد . امام (ره) مدت چهارده سال در عراق و در نجف اشرف در كنار تدريس و تاليف به فعاليت هاي سياسي و همچنين مبارزه عليه رژيم ستمشاهي ادامه دادند . پس از مذاكره وزراي خارجه دو كشور ايران و عراق به هنگام شركت در اجلاس سالانه سازمان ملل دولت عراق تصميم گرفت كه محدوديت هاي بيشتري را عليه امام خميني (ره) به مرحله اجرا گذارد . پس از اين فشار ها ايشان تصميم به ترك عراق گرفتند و قصد عزيمت به سوريه كردند اما به دليل تيرگي روابط عراق و سوريه امام خواستند كه از طريق كويت وارد سوريه شوند . اما مقامات كويتي هم از ورود ايشان به داخل مرزهاي خود امتناع كرد . اين كار دولت كويت باعث تظاهرات و اعتراض ايرانيان مقيم كويت به عمل آن دولت شد .



در گذشت ابن شهر آشوب :

در چنين روزي در سال 588هجري قمري « ابوجعفرمحمّد بن شهرآشوب» دانشمند بزرگ علوم اسلامي دار فاني را وداع گفت .

ابو عبدالله محمد بن على بن شهر آشوب سروى مازندرانى معروف به رشيد الدين از عالمان بزرگ و معروف شيعه در جمادى الثانى سال 488 (ه. ق) ديده به جهان گشود . جد او شيخ شهر آشوب بن كياكى ، دانشمندان بزرگ شيعه و از مردم سارى بود كه در گروه شاگردان نامى و ممتاز شيخ طوسى قرار داشت . پدرش شيخ على فرزند شيخ شهر آشوب نيز از فقيهان و محدثان فاضل و از دانشمندان بزرگ شيعه محسوب مى شد . محمد چون به هشت سالگى رسيد تمام قرآن را حفظ كرده بود و از اين به او حافظ قرآن لقب دادند. ابن شهر آشوب بعد از فراگيرى قرآن و دروس مقدماتى و ادبى به تحصيل علوم و معارف دينى مثل فقه و اصول ، حديث ، رجال ، كلام و تفسير پرداخت . او در نزد پدر و جدش و بزرگانى چون شيخ طوسى ، عبدالواحد آمدى و قطب الدين راوندى سطوح عالى علم و ادب را گذراند ولى از آنجا كه آن بزرگان هر يك در شهر و ديارى دور از هم زندگى مى كردند وي در راه كسب علم و معرفت دايما در حال مهاجرت بوده است .ابن شهر آشوب پس از ساليانى اقامت در حوزه هاى علميه ايران و استفاده از محضر دانشمندان و اساتيد بزرگ و مسافرتهاى علمى به شهر هاي مختلف ايران در سال 547 ه ق با كوله بارى از دانش و معنويت از شهر همدان به بغداد عزيمت كرد. وى در بغداد كه پايتخت بنى عباس و مشهورترين مركز علوم اسلامى آن روزگار بود و دانشمندان زيادى در آن علوم و فنون را تدريس مي كردند به تدريس علوم مختلف پرداخت و هم در آن رشته ها كتابها نوشت .آن عالم رباني در طول عمر پر بركت خويش نسبت به تربيت شاگردان بسياري همت گمارد كه از ميان آنها مي توان به ، علامه سيد محمد بن زهره حلبى ، على بن شعره حلى جامعانى ، شيخ تاج الدين سوارى ، يحيى بن ابى طى حلبى و سيد كمال الدين حيدر حسينى اشاره كرد . ابن شهر آشوب يكى از اساتيد علم حديث و اجازه نقل حديث بود . وى از اساتيد خويش اجازه نقل روايت داشته و از آنها روايت مى كرده است . وى بنا به دلايلي بغداد را به قصد شهر تاريخى و عالم پرور حله ترك كرد و به حله مهاجرت نمود. ابن شهر آشوب پس از ساليان دراز، حله را ترك كرد و به شهر موصل رفت و پس از اقامت مدت زيادى در موصل سرانجام به شهر حلب هجرت كرد. گفته اند او در اكثر علوم اسلامى - اعم از فقه ، اصول ، كلام ، حديث ، تاريخ ، تفسير، رجال و... تاليفات و تصنيفاتى ارزنده ، آموزنده و بى سابقه از خود به يادگار گذاشته كه از ميان آنها مي توان به متشابه القرآن و مختلفه ، مناقب آل ابى طالب عليه السلام ، معالم العلماء ، مخزون المكنون فى عيون الفنون ، الطرائق فى الحدود و الحقائق ، مائدة الفائدة ، امثال فى الامثال ، الاسباب و النزول على مذهب آ ل الرسول ، الحاوى ، الاوصاف ، المنهاج ، الفصول فى النحو، الجديده ، انساب آل ابى طالب ، الاربعين حديثا ، نخب الاخبار، الخصايص الفاطميه ، بيان التنزيل و المواليد اشاره كرد. ابن شهر آشوب در عرصه شعر و ادب نيز حضورى نيكو داشت .سرانجام آن دانشمند بزرگ جهان تشيع ، پس از حدود هفتاد سال خدمت پرتلاش به تشيع ، با تحصيل ، تعليم و تربيت ، تحقيق و ترويج احكام الهى در چنين روزي در سال 588 ق در شهر حلب به ديار باقى پر كشيد و پيكر عزيزش را در نزديكى شهر در دامنه كوه جوشن ، در جوار مرقد حضرت محسن بن ابى عبدالله الحسين عليه السلام دفن كردند.

تبعيد سيد جمال الدين اسد آبادي :

درچنين روزي در سال1308هجري قمري سيد جمال الدين اسدآبادي به دست عمال ناصر الدين شاه در حرم حضرت عبدالعظيم(ع) دستگيرو ازايران تبعيد شد. سيد جمال الدين اسد آبادي عالم بزرگ اسلامي و احيا گر و مصلح در شعبان 1254 ه ق (آبان 1217 ش ) در اسد آباد همدان ديده به جهان گشود .نام پدرش سيد صفدر و نام مادر وي سكينه بيگم بود . وي تحصيلات خود را از پنج سالگى در نزد پدر و مادر آغاز كرد و مقدمات عربى را در سالهاى اول تحصيل بخوبى فرا گرفت .سيد جمال الدين در سال 1264 ه ق به همراه پدر براي فراگيري علوم عالي تر به قزوين رفت . سيد در آن مكان علمي ، بحث هاي مختلف حوزوي از جمله ادبيات عرب ، منطق ، فقه و اصول را فراگرفت . وي در سال 1266 ق به تهران آمد و در مكتب درسي مجتهد وقت آقا سيد محمد صادق طباطبايى همدانى حاضر شد . سيد در سال 1266 ق به قصد نجف اشرف رفت ودر محضر علمي شيخ مرتضى انصارى در آمد و به فراگيري سطح عالي فقه و اصول پرداخت. وى در 16 سالگى به شهر بمبئى رفت و از آنجا به طرف ايالات مركزى هند حركت كرد .





سيد مدت دو سال با عالمان و روشنفكران آن ديار به گفتگو نشست و مشكلات مسلمانان آن منطقه را از نزديك مورد مطالعه قرار داد .از اين زمان بود كه فعاليتهاى سياسى و اصلاحى سيد جمال الدين آغاز شد. او در اين برهه زماني در يافت كه استعمارعامل همه بدختي هاي مسلمانان آن ديار است . وي پس از آن به قصد مكه و زيارت خانه خدا از هندوستان خارج شد. سپس تا اواخر 1275 ه ق از مكه مسير مدينه ، اردن ، دمشق ، حمص ، حلب ، موصل ، بغداد و نجف را طى كرد و اوضاع تمامى شهرهاى مهم اسلامى را مورد بررسى قرار داد و در نهايت خود را به اسد آباد همدان رساند. اما با اوضاع نابسامانى كه در تهران با آنها روبرو شد ، نتوانست در ايران توقف كند و به همين دليل تصميم گرفت كه در هرات و كابل سكني گزيند و در آن محل به تبليغ دين اسلام بپردازد .



تاليف و نشر كتاب تتمه البيان فى تاريخ الافغان ، انتشار روزنامه شمس النهار، تشكيل كابينه وزراء، راه اندازي نيروي نظامي و ايجاد آموزش هاي نظامي و همچنين راه اندازي برخي فعاليت هاي عام المنفعه از جمله كارهاي آن عالم رباني در افغانستان بود .او در سال 1285 ه ق به مصر رفت و در جامع الازهر با علماى بزرگ آن كشور ملاقات كرد ولي زمان حضور او در مصر ديري نپاييد و حكم اخراج وى از سوى خديو مصر صادر شد و سيد روانه تركيه شد. در تركيه نيز ابتدا او را مورد تفقد قرار دادند اما پس از چندي وبه دليل رشك ورزي برخي از شيوخ آن كشور ، سلطان عثمانى دستور اخراج او را از اين كشور صادر نمود . وى دو باره در سال 1287 ه ق وارد مصر شد و ضمن ديداربا رئيس دولت مصر نظر آنان را بسوي انديشه هاي نوگاراينه خود جذب نمود و پس از آن مدتي در مصر اقامت گزيد. وي پس اين دوره به مكه و هند رفت و ضمن ديدار با علماي اسلامي اين كشور ها به نقد و افشاگري خيانات استعمار غرب در كشور هاي اسلامي پرداخت .او در هند و در همين زمان كتاب "در رد طبيعيون و افكار متجددانه" را به رشته تحرير در آورد .سيد در سال 1300 هند به قصد كشور آمريكا از هند خارج شد اما بعدا از اين سفر منصرف شد و لندن را براي حضور و تبليغ انديشه هاي اسلامي خود برگزيد . او توانست در شهرهاي انگلستان و فرانسه نشريات " عروه الوثقى" و "ضياء الخائفين " را منتشر سازد و با برخي از رجال سياسي و علمي اين كشورها ديدار داشته باشد .



وى پس از آن رهسپار قطيف در جزيره العرب شد . در همين روزها بود كه اعتماد السلطنه و حاج سياح محلاتى از طرف ناصر الدين شاه او را به تهران دعوت كردند . سيد مدتي در تهران در منزل حاج امين الضرب سكني گزيد اما پس از چندي دولتمردان ايراني تاب تحمل ديدار او را نداشتند و سيد از آنجا به مسكو نقل مكان كرد . وي در آنجا هم با رجال سياسى ، نظامى و مذهبى روسيه ديدار كرد و در زمينه هاي عقب ماندگي مسلمانان آن ديار به تحقيق و جستجو پرداخت . وي پس از آن به در خواست ناصر الدين شاه براي با ر دوم وارد تهران شد . اما به دلايلي نتوانست در آنجا هم سكني گزيند و در نيمه اول شعبان همان سال وارد بصره شد. از آنجا بود كه نامه بسيار مهم خود را به آيت الله ميرزاي شيرازى نوشت . آنگاه از عراق به سوى لندن حركت كرد و در آنجا با شدت بيشترى ، خطر استبداد داخلى و استعمار خارجى را بر ملل مشرق زمين توضيح داد. دراين هنگام بود كه دست به انتشار نامه هاي خود به سران كشور اسلامي زد و آنان را به ايستادگي در برابر استعمار انگلستان و اتحاد و يكپارچگي فراخواند . او در همين زمان دست به تشكيل جبهه متحد اسلامى در مقابل استعمار غرب بريتانيا زد . سرانجام آن عالم رباني پس از عمري مجاهدت و تلاش در جهت اصلاح امت اسلامي و احياي انديشه اتحاد دنياي اسلام در پنجم شوال سال 1314 ه ق ، به دست سلطان عبدالحميد عثماني مسموم شد و به شهادت رسيد . پيكر پاك سيد ، در قبرستان شيخ لر مزارى در شهر بندرى استانبول به خاك سپرده شد.



تتمه البيان فى تاريخ الافغان ، القضا و القدر، اسلام و علم ، نيجريه يا ناتوراليسم ، الوحده الاسلاميه و الواردات فى سر التجليات از جمله آثار مهم قلمي اوست . او شعر نيز مي سرود و به نام افغاني تخلص مي كرد .





استقلال گينه :





گينه كشوري است نيمه كوهستاني كه در غرب منطقه استوايي آفريقاو در ساحل اقيانوس اطلس مابين ساحل عاج و سنگال قرار دارد . مساحت آن تقريبا معادل يك هفتم ايران است . نژاد مردم اين كشور سياه و زبان رايج در ميان آنان فرانسوي و محلي است . بيشتر اهالي اين كشور پيرو دين اسلام اند . نوع حكومت گينه جمهوري است . گينه در چنين روزي در سال 1958 ميلادي از فرانسه مستقل و در دوازدهم دسامبر همان سال به عضويت سازمان ملل متحد در آمد . پايتخت آن بندر كوناكري نام دارد. واحد پول آن فرانك محلي است .



تولد ماهاتما گاندي :





موهنداس كرمچند مشهور به مهاتما گاندي در چنين روزي در سال 1869 ميلادي ديده به جهان گشود . وي دوره تحصيلات حقوق را در انگليس گذراند و چند سال در آفريقاي جنوبي به وكالت پرداخت و از نزديك به مظالمي كه به هندي تبارها مي شد آشنا گرديد. گاندي پس از بازگشت به هند آرام آرام در بطن مبارزات مردم هند قرار گرفت و هدف خود را در اين مبارزه با استعمار انگليس مقاومت منفي قرار داد كه خشونت و حتي مقابله با مثل را نفي كرد. گاندي بزرگ در اين مبارزه به طبقات مطرود جامعه هند اهميت داد و نظام طبقاتي را نفي كرد . از جلوه هاي حركت وي در انقلاب ملت هند ، تاكيد همراه با عمل همه جانبه به اكتفا به حداقل امكانات زندگي و تامين آن به دست خويش است. در راستاي اين راهبرد كارساز تمام كالاهاي انگليسي تحريم شد و مردم اجناس خارجي را در ميادين به آتش كشيدند . گاندي بزي داشت كه از شير آن تغذ يه مي كرد. پارچه لباس ساده اش را با نخ چرخ نخريسي خود تهيه مي كرد ، و بد ست خويش مي دوخت. گاندي ؛ روح بزرگ مردم هند ، تلاش فراواني براي آشتي ميان مسلمانا ن و هندو ها و ديگر فرق اين كشور كريد. وي رهبر رهايي بخش بزرگ هند است كه مبارزات بسياري را عليه انگليسي ها كه ميهن او را مستعمره خود ساخته بودند به انجام رسانيد و در اين راه و در دفاع از استقلال كشورش به پيروزي دست يافت . او در سال 1948 ميلادي توسط هندويي متعصب به قتل رسيد . اما اين روح بزرگ هماره زنده است .



سالروز پادشاهي داريوش هخامنشي :







داريوش هخامنشي در چنين روزي در سال 522 پيش از ميلاد تاج شاهي را بر سر نهاد . او در دوران پادشاهي خود دستور ساخت تخت جمشيد را صادر كرد . تقنين برخي دستورهاي مالي نيز از ديگر اقدامات اوست .



تولد گراهام گرين :



گراهام گرين نويسنده بر جسته انگليسي در چنين روزي در سال 1904 ميلادي ديده به جهان گشود . آثار گرين سرشار از درگيري و تعقيب و گريز است . جنبه سياسي موضوع در اين كنش و واكنش ها نيز تم بسياري از رمان هاي اين نويسنده است كه خود در بطن وقايع حضوردارد . كنسول افتخاري ، آمريكايي آرام ، صخره برايتون، از درمان گذ شته ، ازجمله آثار وي است، بيشترتاليفات گراهام گرين به فارسي بر گردانيده شده اند. برخي اسناد انتشار يافته درسال هاي اخير حاكي است كه گرين عضو سازمان جاسوسي انگليس ، MI6 بوده است.



در گذشت ارسطو :

