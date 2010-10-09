۱۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۴

گزارش خبرنگار اعزامی مهر-11/

اعطای دکترا به لاریجانی / دانشگاه ارمنستان خواستار گسترش روابط با ایران شد

دانشگاه ملی ارمنستان نشان دکترای افتخاری به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی اعطا کرد.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به ارمنستان، علی لاریجانی امروز شنبه با حضور در دانشگاه ملی ارمنستان نشان افتخاری دکترا از سوی رئیس این دانشگاه و شورای علمی دانشگاه دریافت کرد.

در این مراسم واریان رئیس دانشگاه ملی ارمنستان با ابراز خرسندی از حضور علی لاریجانی در این دانشگاه و با اشاره به پیشرفت های اقتصادی و صنعتی ایران در سالهای اخیر افزود: دانشگاه ملی ارمنستان خواستار ارتباط بیشتر با دانشگاه های ایران است.

وی با ابراز تاسف از اینکه متاسفانه در زمان حاضر ارتباط بین دانشگاه ملی ارمنستان با موسسات علمی و دانشگاه های ایران خیلی ضعیف است ، افزود: امیدواریم که با حضور علی لاریجانی در این دانشگاه بتوانیم ارتباطات بیشتر و قوی تری با موسسات علمی این کشور داشته باشیم.

وی همچنین در ادامه به معرفی دانشگاه ملی ارمنستان پرداخت و افزود: این دانشگاه دارای 3 مقطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی ارشد و دکترا است.

واریان با ابراز خرسندی از حضور هیئت رسمی پارلمان ایران ابراز خرسندی شورای علمی این دانشگاه را اعلام  و نشان دکترای افتخاری  علی لاریجانی را قرائت کرد . در این متن آمده است : از علی لاریجانی که برای تقویت گسترش ارتباطات علمی و آموزشی میان دو کشور ایران و ارمنستان تلاش می کند به پاس سهم بزرگ وی در تحکیم ارتباطات دوستانه دو کشور تقدیر شده و به وی درجه دکترای افتخاری اعطا شد.

در این مراسم رئیس دانشگاه ملی ارمنستان این نشان را از سوی شورای علمی دانشگاه و اساتید این دانشگاه با آرزوی موفقیت در فعالیت های سیاسی و تمام عرصه زندگی برای علی لاریجانی به وی اعطا کرد.

لاریجانی نیز با ابراز تشکر از رئیس دانشگاه و اعضای علمی این دانشگاه این دکترای افتخاری را نمادی برای نشان دادن روابط عمیق و پایدار میان دو کشور عنوان کرد و افزود: حضور من در این دانشگاه این پیام را به دنبال دارد که ایران قصد و اراده برای ارتباط بیشتر در زمینه های مختلف با کشور ارمنستان دارد.

