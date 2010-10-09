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۱۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۵

رونالدینیو خواستار حضور کاکا در میلان شد

رونالدینیو خواستار حضور کاکا در میلان شد

رونالدینیو گفت با آغوش باز پذیرای کاکا در تیم فوتبال میلان است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پدر کاکا که مدیر برنامه این بازیکن نیز محسوب می شود، روز پنج شنبه در باشگاه میلان حضور پیدا کرد که باشگاه ایتالیایی عنوان کرد حضور وی در باشگاه به دلیل مسائل اداری بوده است.

رونالدینیو گفت: چنانچه کاکا بخواهد به میلان بازگردد با آغوش باز از او استقبال خواهم کرد. کاکا یک قهرمان است و با این باشگاه تاریخ ساز شده است.

بر پایه گزارش رویترز، صحبت حضور بازیکن رئال مادرید در میلان در شرایطی مطرح می شود که ماسیمو موراتی، با این بازیکن وارد گفتگو شده تا او را به اینتر بیاورد.

کد مطلب 1166804

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