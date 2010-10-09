استخدام 23 هزار پرستار امسال منتفی است

محمد شریفی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر به آخرین اظهارات مسئولان وزارت بهداشت در مورد استخدام پرستاران و سایر وعده هایی که داده شده اشاره کرد و افزود: مجموعه دولت به بهانه مخالفت کمیسیون تلفیق با استخدام 23 هزار پرستار، توپ را به زمین مجلس انداخته است.

وی با اشاره به دلیل مخالف کمیسیون تلفیق با این استخدام که علت آن گنجانده نشدن این موضوع در برنامه پنجم بوده است، افزود: اگر استخدام پرستاران در برنامه پنجم نیامده باز دولت مقصر است چون پیش نویس برنامه را دولت تهیه و آماده می کند.

شریفی مقدم همچنین به مخالفت نماینده دولت در کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: اگر قصد اجرای این موضوع را دارند چرا با استخدام مخالفت شد.

دبیرکل خانه پرستار با تاکید بر اینکه عزم و اراده جدی برای اجرای این قانون در دولت و وزارت بهداشت وجود ندارد ادامه داد: دولت در سالهای 86 و 87 به دنبال تصویب قانون ارتقای بهره وری نیروهای بالینی نظام سلامت بود و بعد از تصویب در مجلس قول داد از ابتدای سال جاری اجرایی شود.

وی با بیان اینکه دادن وعده هایی که محقق نمی شود باعث بی انگیزه شدن جامعه پرستاری شده افزود: وزارت بهداشت می خواهد مجلس را مقصر جلوه دهد در صورتی که مجلس همواره از جامعه پرستاری حمایت کرده است.

شریفی مقدم در ادامه به وعده پرداخت اضافه کار به جای کاهش ساعت کار اشاره کرد و گفت: وقتی استخدام پرستاران منتفی شد به سراغ پرداخت اضافه کار رفتند و قرار بود از ابتدای سال جاری پرداخت شود اما اخیرا معاون وزیر بهداشت این موضوع را هم به دلیل اینکه اعتبار آن تامین نشده است، منتفی دانست و گفت که در 6 ماه اول سال هیچگونه پرداخت اضافه کار نخواهیم داشت.

دبیرکل خانه پرستار با اظهارتاسف از اینکه دادن وعده هایی که اجرایی نمی شود باعث آزردگی خاطر، سرخوردگی و بی اعتمادی جامعه پرستاری شده است، گفت: مسئولان با احساسات پرستاران بازی کرده اند و این به ضرر مردم و نظام سلامت است.