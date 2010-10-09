پیکر شهدای حادثه تروریستی سنندج تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ساعت 10 صبح شنبه، با حضور گسترده مردم شهید پرور سنندج، روحانیون، مدیران ادارات و سازمان های دولتی به همراه خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، پیکر مطهر شهدای حادثه تروریستی بعد از ظهر پنج شنبه میدان آزادی سنندج تشییع و برای خاکسپاری به محل تولد آنها انتقال داده شد.

در این مراسم که از مقابل مسجد جامع سنندج و راس ساعت 10 صبح آغاز و با حضور و استقبال چشمگیر مردم شهید پرور برگزار گردید مردم با شعار "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" بار دیگر با آرمان های بلند شهداء انقلاب اسلامی تجدید بیعت کرده و سیاست های جهان استکبار را محکوم کردند.

در این مراسم علاوه بر اقشار مختلف مردم، استاندار کردستان، تعدادی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و فرماندهان نظامی و انتظامی کردستان نیز حضور داشتند.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان اظهار داشت: "احمد جعفرهاشمی" و "مصطفی کرامتی" از پرسنل نیروی انتظامی و متولد شهرستان نهاوند از استان همدان، "فرزاد غمخوار" از پرسنل نیروی انتظامی و متولد استان گیلان و "شهرام نصراللهی" نیز از پرسنل نیروی انتظامی و متولد شهرستان قروه در حادثه روز پنج شنبه سنندج به درجه رفیع شهادت نایل آمدند و پیکر مطهر این عزیزان به محل سکونتشان برای خاکسپاری منتقل می شود .

محمد سلیمانی افزود: "علی محمدی" 19 ساله و از شهروندان سنندجی که از محل این حادثه عبور می کرد نیز مورد اصابت گلوله تروریست ها قرار گرفته و وی نیز به درجه رفیع شهادت نائل آمد که پیکر این شهید گرانقدر نیز در روستای حسن آباد در پنج کیلومتری شهر سنندج خاکسپاری می شود.