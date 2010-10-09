پیکر شهدای حادثه تروریستی سنندج تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ساعت 10 صبح شنبه، با حضور گسترده مردم شهید پرور سنندج، روحانیون، مدیران ادارات و سازمان های دولتی به همراه خانواده های معظم شهدا و ایثارگران، پیکر مطهر شهدای حادثه تروریستی بعد از ظهر پنج شنبه میدان آزادی سنندج تشییع و برای خاکسپاری به محل تولد آنها انتقال داده شد.
در این مراسم که از مقابل مسجد جامع سنندج و راس ساعت 10 صبح آغاز و با حضور و استقبال چشمگیر مردم شهید پرور برگزار گردید مردم با شعار "مرگ بر آمریکا" و "مرگ بر اسرائیل" بار دیگر با آرمان های بلند شهداء انقلاب اسلامی تجدید بیعت کرده و سیاست های جهان استکبار را محکوم کردند.
در این مراسم علاوه بر اقشار مختلف مردم، استاندار کردستان، تعدادی از نمایندگان مردم استان در مجلس شورای اسلامی و فرماندهان نظامی و انتظامی کردستان نیز حضور داشتند.
مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کردستان اظهار داشت: "احمد جعفرهاشمی" و "مصطفی کرامتی" از پرسنل نیروی انتظامی و متولد شهرستان نهاوند از استان همدان، "فرزاد غمخوار" از پرسنل نیروی انتظامی و متولد استان گیلان و "شهرام نصراللهی" نیز از پرسنل نیروی انتظامی و متولد شهرستان قروه در حادثه روز پنج شنبه سنندج به درجه رفیع شهادت نایل آمدند و پیکر مطهر این عزیزان به محل سکونتشان برای خاکسپاری منتقل می شود.
محمد سلیمانی افزود: "علی محمدی" 19 ساله و از شهروندان سنندجی که از محل این حادثه عبور می کرد نیز مورد اصابت گلوله تروریست ها قرار گرفته و وی نیز به درجه رفیع شهادت نائل آمد که پیکر این شهید گرانقدر نیز در روستای حسن آباد در پنج کیلومتری شهر سنندج خاکسپاری می شود.
روز پنج شنبه 15 مهر ماه ساعت 17:10 دقیقه بعد از ظهر دو فرد ناشناس مسلح به خودروی گشت نیروی انتظامی در میدان آزادی سنندج حمله کردند که طی این حرکت تروریستی پنج نفر شهید و 9 نفر نیز زخمی شدند که در میان شهدا و زخمی ها علاوه بر نیروهای انتظامی عابرین پیاده نیز به چشم می خورد.
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