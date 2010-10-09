وزارت کشور درباره تامین امنیت جامعه پزشکی به مجلس گزارش می دهد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، علاوه بر گزارش معاونت امنیتی و انتظامی وزارت کشور به کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، دبیرکل و عضو هیئت مدیره انجمن تالاسمی ایران در خصوص مشکلات بیماران تالاسمی در کشور نیز روز یکشنبه به کمیسیون گزارش می دهد.

گزارش رئیس انجمن اپتومتری ایران درخصوص عدم تعریف جایگاه مشخص در طرح پزشک خانواده برای اپتومتریست ها در دستور کار جلسه روز یکشنبه کمیسیون است.

همچنین مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت نیز روز سه شنبه برای پاسخ به سئوال عوض حیدرپور نماینده شهرضا، سئوال عبدالعزیز جمشید زهی نماینده سراوان، سئوال ولی اسماعیلی نماینده گرمی، سئوال جبار کوچکی نژاد نماینده رشت و سئوال سید شریف حسینی نماینده اهواز در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس حاضر می شود.

وزیر بهداشت در همین جلسه گزارشی از طرح کار تمام وقت اعضاء هیئت علمی دانشگاهها به خصوص روسای دانشگاهها، اجرای طرح هیئت امنایی نمودن بیمارستان ها، اجرای بحث پزشک خانواده و سیستم ارجاع و همچنین عدم پرداخت وام شهریه به دانشجویان به کمیسیون ارائه خواهد کرد.