استفاده از تجربیات مختلف دستاورد مهم همایش فلسفه است

دکتر حسن ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد دستاوردهای مثبت برگزاری همایشهای بین المللی اظهار داشت: این همایشها فرصتی است برای آشنایی با افرادی که در زمینه واحدی کار می‏کنند و ما از آنها خبر نداریم. گاه علایق مشترکی وجود دارد و افراد، مستقل از هم به کار می‎پردازند این همایشها فرصتی برای آگاهی از دیدگاهها و نظرات دیگران است .

وی افزود: گاه توانمندیهایی که در خود فرد وجود دارد می‏تواند مکمل توانمندی یک عضو، هیئت علمی یا یک پژوهشگر شود و به طبع در اینگونه همایشهاست که امکان چنین نتیجه ای وجود دارد .

ابراهیمی یادآور شد: از آنجا که مقدورات بشری محدود است عمر و امکانات اجازه نمی دهد که انسان در همه زمینه‏ها به تحقیق و پژوهش بپردازد بنابراین باید از تحقیقات و تجربیات علمی دیگران هم استفاده کرد.

این استاد عرفان اسلامی دانشگاه تهران تصریح کرد: بهرحال همایشها فرصتی است برای سوددهی و عرضه یافته‏های علمی به دیگران است و نشان دادن توانمندیهای خویش و هم بهره گرفتن از توانایی و علم و و دانش دیگران است.

ابراهیمی در مورد اینکه آیا همایش روز جهانی فلسفه می‏تواند در جهت افزایش ارتباطات فکری شما با پژوهشگران فلسفی خارجی مؤثر باشد نیز گفت: پل ارتباطی ما در حال حاضر با جهان خارج و اندیشمندان خارجی کتابها و مجلات هستند و شک نیست این فرصت در این همایش بوجود می‏آید که اندیشمندان داخلی و خارجی صرف نظر از یک ارتباط مجله‏ای و مقاله‏ای ، زیر یک سقف دور هم جمع شده و یک ارتباط چهره به چهره برقرار کنند که دستاوردهای مثبت بسیاری در پی دارد.