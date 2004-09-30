اميد مسعودي : بودجه فرهنگي صرف ساختمان سازي مي شود !

اين شاعر و نويسنده كه علاوه بر كتاب هاي ادبي ، چند كتاب نيز در حوزه علم اطلاع رساني و تاثيررسانه ها برافكارعمومي جهان منتشر كرده است ، درگفت و گو با خبرنگار ادبي " مهــر " با بيان اين مطلب افزود : عليرغم تلاش چشمگير اهل قلم و ادب ، تا به حال در حوزه رمان ، توفيق چنداني نداشته ايم ، اما در حوزه شعر ، نوعي بازگشت به سنت واحياي آنها اتفاق افتاد كه در مقاطعي اثرواقعي خود را بر جامعه گذاشت و مجموعا مي توان آن را موفقيت آميزخواند.



اميد مسعودي : تعدادي از شاعران و نويسندگان ما عليرغم تعهد به انقلاب اسلامي ، مجبورند كتاب هاي خود را در خارج ازكشور منتشر كنند ، زيرا در داخل ، آنها را كنار زده اند!



اميد مسعودي كه درسالهاي گذشته ، به عنوان دبيرسرويس فرهنگ و هنردرچند روزنامه و هفته نامه فعاليت داشته است ، تصريح كرد : متاسفانه در حال حاضر ، شعر جوان ما به نوعي دچار اشرافيت شده است و از آن شعر پويا و جواني كه سرشار از نوجويي و خلاقيت بود ، ديگر خبري نيست!

وي اظهار داشت : سكون " شعر امروز " سازمان جواني را براي ما مجسم مي كند كه همه توفيق ها را پشت سر گذاشته و تصور مي كند كه دوران آرامش و بهره برداري فرا رسيده است ، اين شعر تا وقتي كه ازحركت واقعي خود بازايستاده است ، نمي تواند آن طور كه شايسته است ، ببالد و ايجاد مخاطب و انگيزه كند.

اميد مسعودي كه اخيرا دركنارساير فعاليت هايش ، يك مجموعه شعرنيز آماده انتشار كرده است ، خاطرنشان ساخت : متاسفانه برخي با دراختيار داشتن پايگاه هاي دولتي و نيمه دولتي ، تصور مي كنند كه ميراث دار ادبيات ايران هستند و اجازه نمي دهند جوانان رشد كنند ، در صورتي كه خود اينها هم روزي از گرد راه رسيده بودند و مثل جواناني كه امروز شاهد حضور آنها در عرصه ادبيات هستيم ، به دنبال رشد و پويايي و نوجويي بودند.



گردانندگان برخي ازنشريات ادبي و فرهنگي كه علاوه برحضور دراين نشريات، درصدا و سيما هم نقش دارند ، به امورسطحي وتبليغاتي مشغولند ، درمطبوعات ، صدا و سيما را زيرسوال مي برند و درصدا و سيما هم همان نشريه اي را كه درآن مي نويسند، نقد مي كنند ! اين دو دوزه بازي ، به خاطر لقمه اي نان است يا ... نمي دانم ، در عين اين كه وضعيت مالي اغلب اين افراد نيزمناسب است وتوانسته اند ازلطف جمهوري اسلامي وضعيت مالي خوبي را براي خود مهيا كنند.



مسعودي گفت : بي ترديد بخشي از خلاقيت ها و نو آوري ها با اين شرايط به هدر مي رود و جدا جاي تعجب دارد كه گردانندگان برخي ازنشريات ادبي و فرهنگي كه علاوه بر حضور در اين نشريات ، در صدا و سيما هم نقش دارند ، به كارها و امور سطحي و تبليغاتي مشغولند ، يعني در مطبوعات ، صدا و سيما را زير سوال مي برند و در صدا و سيما هم همان نشريه اي را كه در آن مي نويسند ، نقد مي كنند ! اين دو دوزه بازي هيچ وقت شاعرانه نيست ، به خاطر لقمه اي نان است يا ... نمي دانم ، در عين اين كه وضعيت مالي اغلب اين افراد نيز مناسب است و توانسته اند از لطف جمهوري اسلامي وضعيت مالي خوبي را براي خود مهيا كنند.

اميد مسعودي در ادامه صحبت هاي خود با " مهر" تصريح كرد : بخشي از شاعران و نويسندگان ما متاسفانه درحال حاضر ، به تماشاگراني صرف مبدل گشته اند ، اينها همان شاعران و نويسندگان بالفعل هستند ، نه حوصله درگيري دارند و نه مجال نزاع ؛ در خانه خود نشسته و مي نويسند و هراز گاه ، ناشري هم به فراخور حال خود پيدا مي كنند و آثارخود را منتشر مي كنند ، اين آثار با وجودي كه تبليغات زيادي را هم در پي نداشته ، موفق و موج انگيز است.

وي با تاكيد براهميت اقدامات پژوهشي در حوزه فرهنگ و ادبيات گفت : در زمينه هاي پژوهشي هم با نوعي باند بازي و گروه گرايي مواجه هستيم ، اينجا هم كساني هستند كه مراكز دولتي و نيمه دولتي و خصوصي را در دست گرفته اند و ادعاي تبليغ و ترويج فرهنگ و ادبيات را نيز دارند ، اما به ديگران مجال و فرصتي نمي دهند !

مسعودي اظهار داشت : امروز تريبون هاي معرفي كتاب و ادبيات در دست كساني است كه در مقابل موفقيت سايرين سكوت مي كنند و اگر بعضا نمي توانند اصل مطلب را ناديده بگيرند ، نام فرد را اشتباه درج مي كنند !

اميد مسعودي افزود : وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي به اين افراد پول وامكانات مي دهد تاكارفرهنگي كنند وچون اغلب اينها در اين حوزه متخصص و متعهد نيستند ، با درآمدهاي خود ، وضعيت مالي مناسبي به هم مي زنند تا ساختمان سازي و كارهاي ديگري به غيراز كار فرهنگي كنند! گاه مطالبي در خصوص برخي اتفاقات مي شنويم كه شنونده را دچار تاسف مي كند ، همين عده مجالي به انديشمندان نمي دهند و به دنبال نويسندگان سطحي مي روند ، بهتر است بگوييم ترويج ابتذال ، بهترين تعريفي است كه مي توان براي عملكرد اين افراد داشت.



وي در ادامه گفت : خود من درباره اين افراد سكوت كرده ام ، اما آنها گاهي به طعنه چيزهايي مي نويسند و مسائلي را به كذب مطرح مي كنند ، ما هم كاري نمي توانيم بكنيم ، زيرا مسئولاني هم كه آنها را به كار گمارده اند ، از همين سنخ آدمها خوششان مي آيد نه ازجوانان انقلابي و پيرو امام و رهبري كه دل در گرو مردم دارند و نويسندگان مردمي اند.

اميد مسعودي افزود : هفته نامه اي كه كارش ترويج كتاب است و با بودجه چشمگير دولت تامين مي شود ، به زد و بند مشغول است ، البته در برخي بخش هاي پژوهشي ارشاد ، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي و سازمان تبليغات اسلامي كه كار در دست متخصصان قرار دارد ، شاهد حركت هايي عالي هستيم ، همچنين مجله اي كه تحت عنوان سنجش و پژوهش درسازمان صدا و سيما منتشر مي شود ، كاري ارزشمند است ، مجله اي كه راجع به دين و رسانه صحبت مي كند.

مسعودي ياد آور شد : بايد پرسيد كه واقعا اين نشريات براي ادبيات و فرهنگ چه كرده اند ؟ ادامه اين وضع ، به افزايش بحران كمك مي كند .

اين شاعر و كارشناس ارتباطات گفت : از شاعران ، نويسندگان ، انديشمندان و وزير محترم ارشاد مي خواهم كه نسبت به

تعداد جلسات معاند با انقلاب ، بيشترازتعداد جلسات ادبي ديگري است كه علاقه مندان به انقلاب دارند ! اينها توليد و باز توليد فرهنگ ضد مردمي را دنبال مي كنند وازدولت هم بودجه مي گيرند ! ما شاعران و اهل قلم توانمندي داريم كه اغلب آنها را كنار زده اند ، آنها هم ترجيح مي دهند كه در سكوت به آفرينش ادبي بپردازند...





ساماندهي وضع موجود اقدام كرده و ميزان موفقيت يا عدم موفقيت مراكز تحت مديريت را مورد سنجش قرار دهند ، آيا تصميمات اتخاذ شده نياز به بازنگري ندارد ؟ با عنايت به اين كه اين وزارتخانه در بخش هايي هم صاحب توفيق است ، اما دراين شرايط بد ، بايد با تدبيرحركت كرد ، اميدوارم اين گونه مجموعه ها كه توليت نشرياتي را با بودجه دولتي در اختيار مي گيرند ، اصلاح شوند .

مسعودي تصريح كرد : جالب است بدانيد كه تعداد جلسات ادبي و معاند با انقلاب ، بيشترازتعداد جلسات ديگري است كه علاقه مندان به انقلاب دارند ! اينها توليد و باز توليد فرهنگ ضد مردمي را دنبال مي كنند و ازدولت هم بودجه مي گيرند ! آيا نبايد فكري اساسي كنيم ؟ آيا يكي از دلايل افت شديد كتابخواني و تيراژ كتاب همين معضل نيست ؟ ما شاعران و اهل قلم توانمندي داريم كه اغلب آنها را كنار زده اند ، آنها هم ترجيح مي دهند كه در سكوت به آفرينش ادبي بپردازند...

اين شاعرياد آور شد : علي رغم اين كه برخي از اين عده ( شاعران و نويسندگان متعهد به انقلاب اسلامي ) دل در گرو انقلاب دارند ، مجبورند كتاب هاي خود را در خارج ازكشور منتشر كنند !

اميد مسعودي با تشريح كلي وضع موجود ادبيات و كتاب در كشور گفت : انديشه و ادبيات در دو فضا شكوفا مي شود ، در شرايط سخت كه شاعر و نويسنده فرياد از عمق دل بر مي آورد و رنج ها و آلام خود را ثبت مي كند و فضاي ديگر ، وضعيت آرام است ، ما نه در وضعيت آرام هستيم و نه در فشار شديد ، متاسفانه در بينابين اين دوفضا قرار گرفته ايم كه اين امر به سستي و فتور مي انجامد .

وي در پايان ، با تقبيح چهره سازي هاي كاذب دربرخي ازرسانه ها تصريح كرد : متاسفانه عرصه را به عرصه تعريف و تمجيد از اطرافيان خود تنزل داده اند ، در چنين شرايطي جايي براي نويسندگان و شاعران واقعي باقي نمي ماند... زمينه بايد براي جوانان علاقه مند فراهم شود ، قطعا كوتوله هاي فرهنگي و ادبي كنار مي روند ، حتي اگر مسئولين هم فكري نكنند.