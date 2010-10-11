اعتراض بازنشستگان به افزایش 6 درصدی حقوق/ به دیوان عدالت شکایت می کنیم

علیرضا صابر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تمام بازنشستگان از مزایای جانبی زیادی از جمله سبد کالا و کمک هزینه سفر برخوردارند اما کارگران بازنشسته تامین اجتماعی از ابتدایی ترین حقوق خود محرومند.

وی با اعلام اینکه از هفته های گذشته به ما وعده برگزاری جلسه ای با مدیرعامل تامین اجتماعی داده شده افزود: ما درخواست برگزاری این جلسه را هفته ها پیش ارائه کردیم اما اینکه چه زمانی این جلسه برگزار می شود هیچ اطلاع دقیقی و پاسخ مشخصی به ما نداده اند.

صابر در ادامه افزود: ما نیز همچون کانون بازشستگان منتظر واکنش وزارت رفاه و صندوق تامین اجتماعی هستیم و در صورت به نتیجه نرسیدن خواسته های خود به دیوان عدالت اداری شکایت می کنیم.

دبیر کل جامعه اسلامی کارگران اظهار داشت: ما به تغییر ساختار سازمان تامین اجتماعی و تبدیل شدن آن به صندوق معترض هستیم و نسبت به استقلال مدیریت تامین اجتماعی تامین اجتماعی پافشاری می کنیم.

صابر با بیان اینکه نسبت به دریافت 6 درصد افزایش حقوق معترضیم تاکید کرد: این میزان افزایش حقوق به هیچ وجه قانع کننده جامعه بازنشسته کارگری نیست و این موضوع باید مطابق ماده 41 قانون خدمات مدیریت کشوری اجرا شود.