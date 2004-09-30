سرلشكر صفوي: شان سپاه بالاتر از وارد شدن به جريان هاي سياسي است // تحركات نظامي صهيونيستها را بر ضد ايران زير نظر داريم

به گزارش خبرگزاري "مهر" سرلشكر صفوي در گفتگو با خبرنگار شبكه العالم به پيشينه سپاه پاسداران اشاره كرد و گفت سپاه از نخستين روزهاي پيروزي انقلاب اسلامي در ايران به شكل نيرويي مردمي براي دفاع از انقلاب اسلامي و كشور تشكيل شد و جايگاه بسيار مهمي در قانون اساسي در ماده يكصد و پنجاهم و يكصد و پنجاه و يكم دارد.

سرلشكر سيد يحيي رحيم صفوي درباره ماموريت هاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي افزود: ماموريتهاي اصلي سپاه پاسداران نخست در بعد دفاعي و دفاع از سرزمينهاي ايران و دفاع از استقلال كشور و نظام و دفاع از دستاوردهاي انقلاب اسلامي ايران است و بعد دوم بعد امنيت داخلي است.

سيد يحيي رحيم صفوي درباره بعد دوم گفت: هنگامي كه بحران امنيتي بوجود آيد و پليس نتواند آن را مهار كند بر اساس وظايف و ماموريتهايي كه شوراي عالي امنيت ملي تصويب كرده است سپاه براي برقراري امنيت پايدار در هر منطقه بحران زده دخالت خواهد كرد.

او تاكيد كرد: سپاه پس از برقراري امنيت و ثبات پايدار كار را به نيروهاي پليس باز مي گرداند و به مراكز خود باز مي گردد.

مجري العالم پرسيد بين سپاه و ارتش چگونه هماهنگي بوجود مي آيد.

سرلشكر صفوي اظهار داشت: ماموريت هاي ارتش و سپاه به ويژه نيروي زميني سپا و نيروي زميني ارتش و نيروي هوايي سپاه و ارتش و نيروي دريايي سپاه و ارتش مشخص است هم نوع ماموريت ها تفكيك شده است و هم مناطق ماموريتي و مراكز سرزميني ايران بين سپاه و ارتش تقسيم شده است. بنابراين تقسيم بر اساس ماموريت و بر اساس مناطق جغرافيايي بين سپاه و ارتش انجام مي گيرد.

سرلشكر رحيم صفوي تاكيد كرد: سپاه پاسداران يك نيروي اضافه دارد و آن نيروي مقاومت بسيج مستضعفان است و اين نيرو ده ميليون عضو دارد و وظيفه اش در بعد دفاعي و امنيتي مي گنجد .

صفوي گفت: ماموريت سوم سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه پس از جنگ تحميلي و بر اساس قانون اساسي و با فرمان فرمانده كل قوا مقام معظم رهبري به آن واگذار شد سازندگي كشور است و سپاه پاسداران با وجود نيروهاي بسيار متخصص و داشتن تجهيزات فراوان مهندسي و داشتن نيروهاي جوان نمي توانست فقط مصرف كننده باشد و فعاليتي نداشته باشد. به همين علت اين نيروها را وارد سازندگي كشور كرديم و پس از گذشت 16 سال از پايان جنگ تحميلي سپاه پاسداران بزرگترين خدمات را به دولت و مردم عرضه كرده است و بيش از يك هزار و سيصد طرح در بخش هاي مختلف از جمله ساختن سدها، ايجاد تونلها، سازه هاي دريايي، احداث اتوبانها، احداث لوله هاي گاز ، نفت و لوله هاي آب براي انتقال مواد نفتي ، گازي يا انتقال آب به مناطق مختلف اجرا كرده است.

سيد يحيي رحيم صفوي گفت طرحهاي بزرگي اجرا كرديم و از هزار و سيصد طرح هفتاد درصد آن به پايان رسيده است.

مجري العالم از سيد يحيي رحيم صفوي فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ادامه اين گفتگو پرسيد ماموريت ديگري هم سپاه انجام داد و شايد ماموريت سپاه فقط به داخل منحصر نشد بلكه ماموريتهايي در خارج مانند آموزش اعضاي حزب الله و مشاركت در حمايت از فلسطين داشته ايد بر چه اساسي ماموريت خارج از كشور به شما واگذار مي شود.

صفوي گفت: ما در بعد خارجي عمدتا حمايت معنوي و فرهنگي داريم و اين حمايت را به نيروهاي مختلف در خارج از كشور تقديم مي كنيم و نوع فعاليتهاي ما حمايت فرهنگي و معنوي است.

مجري العالم پرسيد امام خميني (ره) سفارشي كردند مبني بر آنكه نظامي ها در امور سياسي دخالت نكنند شما براي محافظت از اهداف انقلاب اسلامي ايران تلاش مي كنيد چگونه اين توافق و تناسب روي مي دهد كه شما از اهداف انقلاب محافظت كنيد و از سوي ديگر در امور سياسي دخالت نكنيد در حالي كه اهداف انقلاب در اصل سياسي است، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران گفت: بر اساس نظامنامه مصوب سپاه پاسداران اين نيرو يك نيروي نظامي عقيدتي و سياسي است البته بحث سياسي سپاه به آن مفهوم نيست كه ما در گروهها و جناحهاي سياسي وارد شويم و ما اجازه دخالت نداريم و شان سپاه پاسداران انقلاب اين نيست كه وارد اين نوع جناح بندي شود و شان سپاه بالاتر از جناح بنديها است زيرا اين جناحها و گروههاي سياسي چند صباحي مي آيند و مي روند و عمرشان تمام مي شود اما سپاه پاسداران بايد حافظ كل انقلاب باشد ، حافظ مجلس باشد و حافظ كشور باشد.

او تاكيد كرد: بنابراين شان سپاه و ماموريت و وظايف سپاه اين نيست كه وارد هيچ گروه سياسي شود و اگر فردي از نيروهاي سپاه وارد اين جناحها شود از سپاه اخراج خواهد شد.

سرلشكر رحيم صفوي خاطرنشان كرد: البته اين بدان معنا نيست كه فرمانده سپاه و نيروهاي سپاه بينش و فهم سياسي ندارند بلكه برعكس آنان بينش سياسي روشن و درك سياسي بالايي دارند و مسايل جهاني و منطقه اي را بسيار خوب مي فهمند و تشخيص مي دهند و مواضع خود را درباره اين امور مشخص مي كنند و تحليل مي كنند زيرا براي ماموريت حفاظت از انقلاب اسلامي نياز به داشتن فهم و بينش و درك سياسي است.

مجري شبكه تلويزيوني العالم در بخش ديگري از مصاحبه خود با سيد يحيي رحيم صفوي فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پرسيد اكنون شماري از چالشها در برابر ايران قرار دارد از جمله تهديدات زياد صهيونيست ها به ضربه زدن احتمالي به ايران و ايران هم با پيشرفته ساختن اسلحه خود به ويژه ساخت موشك شهاب 2 و 3 واكنش نشان مي دهد شما در سپاه پاسداران به اين تهديدات چگونه مي نگريد سرلشكر صفوي گفت: البته رژيم صهيونيستي تهديدي جدي نه فقط براي منطقه عربي، اسلامي و خاورميانه است بلكه ما براين باوريم كه رژيم صهيونيستي تهديدي براي امنيت جهاني است.

سرلشكر صفوي افزود: درباره مباحثي كه اين روزها مطرح است بايد بگويم ما آنچه را مقامات رژيم صهيونيستي بيان مي كنند رد مي كنيم و آن را عمليات رواني و تبليغاتي بر ضد ايران مي دانيم و مقامات سياسي و نظامي رژيم صهيونيستي به خوبي مي فهمند بزرگترين مشكل آنان اين است كه چهار سال از انتفاضه دوم مسجد الاقصي مي گذرد و آنها نتوانستند امنيت خودشان را حفظ كنند و اين توانايي را كه وارد جنگ خارج از اين منطقه با ايران شوند ندارند.

رحيم صفوي تاكيد كرد ما تحركات نظامي صهيونيستها را بر ضد ايران زير نظر داريم و آن را حركت هاي احمقانه مي دانيم.

مجري العالم از سرلشكر سيد يحيي رحيم صفوي فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي پرسيد ديدگاه شما درباره آينده پيشرفته كردن سلاح هاي ايراني به ويژه موشك شهاب چيست و زمان ساخته شدن موشك شهاب 2 ساخت موشك شهاب 3 را پيش بيني مي كرديم و اكنون موشك شهاب 3 ساخته شد و بازتاب زيادي داشت. برنامه ريزي شما براي ساخت اين نوع موشكها در آينده چيست ؟ سرلشكر صفوي گفت به طور كلي سياست جمهوري اسلامي ايران يك سياست دفاعي و بازدارندگي است و جمهوري اسلامي ايران هرگز آغاز كننده جنگ نخواهد بود اما اگر كشورها و قدرتهاي فرامنطقه اي هجومي را از زمين و هوا و دريا به ايران آغاز كنند حق طبيعي ايران است كه مقابله با مثل بكند.

او تاكيد كرد جمهوري اسلامي ايران هم اكنون از قدرت بسيار خوبي براي دفاع از منافع ملي و امنيت ملي برخوردار است اما اين قدرت دفاعي و بازدارندگي است.

صفوي خاطرنشان كرد: ما در صنايع نظامي به ويژه صنايع موشكي و موشكهاي ميان برد و دوربرد به يك خودكفايي كامل رسيده ايم و ما نه فقط در زمينه سيستم هاي موشكهاي زمين به زمين بلكه در سيستمهاي موشكهاي زمين به هوا، موشكهاي ساحل به دريا، فن آوريهاي هواپيمايي، فن آوري ناوهاي جنگي، فن آوري ساخت تانك و نفربرها و توپخانه ها نيازي به خارجي ها نداريم.

فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي درباره حضور نظامي آمريكا در خليج فارس و هماهنگي احتمالي ميان ايران و كشورهاي همسايه گفت: حضور آمريكاييها علت اصلي ناامني، تنش و بحران براي همه كشورهاي منطقه است هم براي كشورهاي جنوب خليج فارس و هم براي كشورهاي خاورميانه و هم براي ايران .

صفوي تاكيد كرد: اين حضور تنش زا، بحران زا و غير قانوني است و ما براي ايران احساس خطر بزرگ نمي كنيم اما اگر آمريكاييها بخواهند مشكلات نظامي و امنيتي براي ايران بوجود آورند آمريكاييها به خوبي هم مي دانند كه مراكز نظامي آنها در افغانستان ، درياي عمان، خليج فارس و عراق با تهديداتي روبرو خواهد شدو آسيب پذيري آنها ممكن است زيرا در مجاورت ايران هستند.

صفوي خاطرنشان كرد: درست است كه آمريكاييها اطراف ايران هستند و چه بسا مي توانند خطر و تهديدي براي ايران باشند اما در مقابل ايران هم مي تواند خطر و تهديدي براي آنان باشد به هر حال ما علت اصلي ناامني در منطقه را حضور آمريكا در منطقه مي دانيم و بر اين باوريم كه صلح و امنيت توسط كشورها و با همكاري كشورها در منطقه خليج فارس بوجود مي آيد تنها راه برقراري امنيت و ثبات پايدار خروج نيروهاي بيگانه و متجاوز از سرزمين اسلامي عراق و سرزمين اسلامي افغانستان است.

مجري العالم پرسيد آمريكايي ها ايران را متهم مي كنند مرزها را براي عبور تروريستها به عراق باز مي گذارند و مقامات عراقي عاليرتبه هم اتهاماتي بر ضد ايران مطرح كردند ديدگاه شما درباره اين اتهامات چيست سرلشكر صفوي گفت: آمريكاييها هم در بعد سياسي و هم در بعد نظامي در 18 ماه گذشته در عراق شكست خورده اند و هم راهبرد سياسي و هم رهبرد نظامي آمريكا شكست خورده است و آنان حتي نتوانسته اند امنيت نيروهايشان را تامين كنند چگونه مي توانند براي عراقيها امنيت برقرار كنند.

سيد رحيم صفوي تاكيد كرد از آنجا كه آنها قادر به برقراري امنيت نيستند مسووليت را به گردن ديگران مي اندازند و فرافكني مي كنند و كشورهايي مانند سوريه، ايران يا برخي از كشورهاي عربي را متهم مي كنند مبني بر آنكه مرزهايشان را به روي تروريست ها باز گذاشتند.

صفوي گفت:آمريكاييها هم نمي توانند مرزهاي عراق را ببندند و عراق مرزهاي طولاني با عربستان ، كويت ، ايران و سوريه دارد و مرز ايران و عراق هزار و ششصد كيلومتر است و آمريكاييها نمي توانند اين مرزها را ببندند.

فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران خاطرنشان كرد: من به طور كامل هر نوع دخالت ايران و هر نوع دخالت نظامي و سياسي ايران را در امور داخلي عراق تكذيب مي كنم.

سيد يحيي رحيم صفوي درباره سخت بودن نظارت بر مرزهاي ايران و عراق و مرز ايران و افغانستان گفت مرزهاي ايران و عراق و مرزهاي يران و افغانستان بسيار طولاني است و مناطق كوهستاني و دشتهاي بسيار پيچيده اي دارد و منطقه سخت است و شايد كنترل و نظارت بر آنها غير ممكن باشد .

سيد رحيم صفوي گفت: اگر دولتي مقتدر در افغانستان باشد و حكومتي منتخب و مردمي در عراق روي كار آيد و به نقش خود در كنترل مرزهاي خود عمل كنند بي شك ايران امن ترين كشور منطقه است و ما كاملا مرزهاي خود را كنترل مي كنيم.