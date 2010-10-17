طبقه سوم کتابخانه یزد تا یکماه دیگر تعدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده بافت تاریخی یزد که قرار بود در فهرست آثار جهانی ثبت شود 14 سال پیش با احداث ساختمانی سه طبقه با کاربری کتابخانه به دلیل اینکه احداث آن منظر آسمانی بافت تاریخی یزد را بر هم زده بود به خطر افتاد. این کتابخانه در سه طبقه ساخته شده بود در حالی که حد مجاز ساخت و ساز در بافت تاریخی یزد دو طبقه است.

به دنبال هشدار دوستداران میراث فرهنگی یزد در سال 1375 ساخت طبقه سوم این کتابخانه متوقف شد اما خرداد ماه امسال انجمنهای دوستدار میراث فرهنگی یزد بار دیگر خبراز عملیات ساخت و ساز برای تکمیل کردن طبقه سوم این کتابخانه دادند. اما اداره مسکن و شهرسازی در واکنش به این خبر اعلام کرد که قصد تکمیل طبقه سوم این کتابخانه را ندارد و منتظر دریافت نامه ای از سوی یکی از مسئولان استانی و یا وزارتخانه است و تا زمانی که این نامه را دریافت نکند کارهای اجرایی طبقات بالاتر متوقف می ماند.

اکنون و بعد از گذشت چهار ماه، مدیر امور اجرایی ساختمانها و تاسیسات دولتی اداره مسکن و شهرسازی در استان یزد از تعیین تکلیف تعدیل طبقه سوم این کتابخانه تا یکماه دیگر خبر داد و به خبرنگار مهر گفت: با فرض اینکه طبقه سوم کتابخانه حذف می شود، کار تکمیل دو طبقه مجاز این کتابخانه را به پایان می رسانیم.

وی با بیان اینکه مصوبه طرح محوطه کتابخانه دریافت شده گفت: قرار بود سه مرحله اعتبار 500 میلیون تومانی برای احداث این ساختمان در نظر گرفته شود. دو مرحله از این اعتبار پرداخت شده اما اکنون از مرحله سوم این اعتبار 350 میلیون تومان به احداث این ساختمان تخصیص داده می شود که احتمال افزایش این اعتبار نیز وجود دارد.

دانشگر بحثهای اخیر در مورد ادامه کار ساخت و ساز در طبقه سوم این کتابخانه را رد کرد و گفت: امسال کارگران در حال ایزوگام کردن سقف طبقه دوم کتابخانه یزد بودند اما تصور بوجود آمد که کارگران طبقه سوم کتابخانه را کامل می کنند.