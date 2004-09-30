40 كشور در كنفرانس بين المللي مبارزه با تروريسم در عربستان شركت مي كنند

به گزارش خبرگزاري "مهر"، يك مسئول در وزارت امور خارجه عربستان با بيان اين مطلب تاريخ برگزاري اين كنفرانس را 5 فوريه آينده (17 بهمن ) به مدت سه روز اعلام كرد.



اين مسئول سعودي به روزنامه عكاظ گفت: عربستان از كشورها و سازمان هايي رسما دعوت كرده است و احتمال دارد تشكل هاي مدني اين كشورها نيز در هيات هاي رسمي آنها در اين كنفرانس شركت كنند.



وي احتمال داد كه اين كشورها درسطح وزارتي و كارشناسان دستگاه هاي امنيتي در اين كنفرانس حاضر شوند .



به گفته يك مسئول در وزارت امور خارجه عربستان كشورهايي كه از عمليات تروريستي متضرر شده است از دعوت عربستان براي برگزاري اين كنفرانس استقبال كرده اند.



در اين كنفرانس راه ها و طرح هاي مختلف مبارزه با تروريسم بررسي مي شود و هدف ازچنين اعلام شده است :

1- تبيين تروريسم و علل و تحولات تاريخي و فكري و فرهنگي و تغذيه كننده ريشه هاي تروريسم در جوامع انساني

2- نشان دادن ارتباط ميان تروريسم و پول شويي و قاچاق سلاح و مواد مخدر

3- آشنايي با ابعاد سازماني سازمان هاي تروريستي و ساختار و شيوه هاي فعاليت آن و نيز اطلاع يافتن از تجارب و تلاش هاي كشورهاي مشاركت كننده وسازمان هاي بين المللي مختص مبارزه با تروريسم و تبادل اطلاعات و تجارب .