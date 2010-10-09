ثبت نام پزشکان در طرح پزشک خانواده آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتی با اعلام این خبر افزود: یکی دیگر از مراحل اجرایی نرم افزار طرح پزشک خانواده نهایی شده و اکنون مشخصات و اطلاعات پزشکان به صورت آن لاین در این نرم افزار ثبت خواهد شد.



وی اضافه کرد: پیشتر سرشماری جمعیت ایران و اطلاعات آنان در این نرم افزار ثبت شده بود و ثبت اطلاعات پزشکان، جمعیت تحت پوشش هر پزشک را مشخص می کند.



شریعی تصریح کرد: این نرم افزار قادر است تمام فرایندها و داده ها در طرح پزشک خانواده را مدیریت کند.



وی یادآور شد: اکنون پزشکان و تیم سلامت مورد نیاز در سه استان پایلوت اجرای طرح پزشک خانواده شامل استانهای خوزستان، چهار محال و بختیاری و سیستان و بلوچستان از طریق این نرم افزار، به طور آن لاین نام نویسی می شوند.



