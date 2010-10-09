پزشکان و مرکز درمانی هشت ماه است پولی از بیمه ها نگرفته اند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن هویدا طی نامه‌ای از صادق محصولی درخواست کرد با توجه به مشکلات و هزینه‌های سنگین اداره مطبها و مراکز درمانی، اقدامات لازم برای پرداخت هر چه سریعتر مطالبات معوقه جامعه پزشکی توسط سازمانهای بیمه گر صورت گیرد.

در این نامه آمده است: علیرغم مکاتبات عدیده با وزارت رفاه و تامین اجتماعی متأسفانه هنوز شاهد تاخیر در پرداخت مطالبات ناچیز پزشکان از سوی بیمه‌های پایه هستیم. قریب 8 ماه است که پزشکان و مرکز درمانی وجهی را بابت خدمات ارایه شده به بیماران دریافت نکرده‌اند!!! آیا فکر شده است که این عزیزان هزینه‌های زندگی خود و فرزندان، حقوق و حق بیمه منشی، بهاءآب و برق و تلفن و سایر خدمات را چگونه و از چه محلی باید پرداخت نمایند. مطمئناً مستحضر هستید که تأخیر در پرداخت هزینه‌ها پزشکان را با چه جریمه‌هایی نظیر قطع آب، برق، تلفن و... روبرو می‌کند.

هویدا در این نامه می افزاید: انجمن پزشکان عمومی ایران با توجه به مشکلاتی که برای همکاران بوجود آمده مصراً از حضرتعالی استدعا دارد دستور فرمایید سازمانهای بیمه ‌گر هر چه سریعتر نسبت به تامین اعتبار و پرداخت مطالبات معوقه این گروه از جامعه پزشکی که عمدتا در اداره امور زندگی با مشکلات عدیده‌ای روبرو هستند، اقدام نمایند.