۱۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۵:۲۵

برای سومین سال متوالی؛

جشنهای کشوری زیرسایه خورشید کلید خورد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی گفت: مهندسی شادی در جامعه ما نهادینه نشده و خلا شادمانی با رویکرد دینی در کشور به شدت احساس می‎شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد محمدزاده در نشست خبری که صبح شنبه در موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی مشهد اظهار داشت: امسال کانونهای جوانان رضوی ایران زمین، میزبان کاروان های  رضوی در 18 استان و 50 شهرستان در سطح کشور خواهد بود.

مدیر موسسه خدمات مشاوره ای جوانان و پژوهشهای اجتماعی آستان قدس رضوی جشنهای زیر سایه خورشید نماد وحدت ملی در پرتوی معنویت رضوی دانست.

وی بیان کرد: ارائه مدل شادی و نشاط ملی، تنوع قالب و برنامه ها، هم افزایی و گستره ملی، ملی بودن و مردمی بودن، استمرار و تداوم برنامه، تولید محتوا، گستره وسیع مخاطب و بدیع بودن طرح از جمله ویژگی های این جشنهاست.

محمدزاده گفت: جشنهای زیر سایه خورشید با وجود در اختیار داشتن بودجه اندک هدف ایجاد یک وحدت رویه در یک اقدام فرهنگی را دنبال می کند.

وی ادامه داد: برآورد حضور مردمی در جشنهای امسال حدود 600 هزار نفر خواهد بود که هزینه صرف شده برای تمامی برنامه های آستان قدس در بخش جشنهای زیر سایه خورشید 400 میلیون تومان بوده است.

