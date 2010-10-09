نصیری داور جشنوار تئاتری "دبرسن" مجارستان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه "پچ در پچ" با همکاری دانشگاه "اتوش لورند" بوداپست و وزارت علوم این کشور از سال گذشته اقدام به برگزاری فستیوالی هنری در شهر "دبرسن" کرده‌اند که در رشته‌های مختلفی چون هنرهای تجسمی، رقص، موسیقی، نویسندگی و هنرهای نمایشی و به صورت رقابتی بین دانشگاههای مختلف این کشور برگزار می‌شود.



در دومین دوره برگزاری این جشنواره مهدی نصیری به همراه یک داور از دانشگاه "پچ در پچ" و سه داور دیگر از کشورهای رومانی، بلغارستان و روسیه آثار بخش هنرهای نمایشی را که شامل 14 تئاتر صحنه‌ای است در طول سه روز برگزاری این فستیوال هنری داوری می‌کنند.



مهدی نصیری عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران که سال گذشته جایزه برترین منتقد جوان را در سمینار جهانی منتقدان تئاتر از آن خود کرد، از نمایشنامه نویسان جوان تئاتر ایران است که تا به جال جوایز متعددی را از آن خود کرده است.