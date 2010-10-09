نمایشگاه حج خراسان جنوبی گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی پیش از ظهر شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه حج گفت: این نمایشگاه از 17 ماه جاری به مدت یک هفته در بیرجند پذیرای بازدیدکنندگان خواهد بود.

ابوالفضل نوفرستی هدف از برگزاری نمایشگاه را آشنایی با آب و هوای منطقه عربستان و آشنایی با مناسک حج برای زائران عنوان کرد و افزود: هزینه برپایی این نمایشگاه از محل دفاتر حج و زیارت تامین شده و هیچ هزینه ای از بیت المال به این امر اختصاص نیافته است.

وی زائران ایرانی در حج تمتع را سفیران فرهنگی ایران دانست و اظهار داشت: زائران ایرانی نسبت به سایر حجاج مسئولیت سنگین تری بر عهده دارند.

نوفرستی با بیان اینکه در حال حاضر 19 شرکت زیارتی در سطح استان فعال است، تصریح کرد: چهار دفتر زیارتی در آینده نزدیک در شهرهای مختلف استان راه اندازی می شود.

وی به اعزام هزار و 55 زائر از سطح استان در سال جاری به حج تمتع اشاره کرد و بیان داشت: این تعداد زائر در قالب هفت کاروان و 71 نفر از عوامل کاروان‌ها اعزام می‌شوند.

نوفرستی با اشاره به برنامه های هفته حج در استان، افزود: اجرای طرح مفتاح ‌الجنه و سرکشی از خانواده‌ های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره)، برگزاری همایش بزرگ زائران حج تمتع 89 استان نواختن روز زنگ حج در مدارس استان از مهمترین برنامه های این هفته خواهد بود.

مدیر حج و زیارت خراسان جنوبی در پایان برگزاری همایش پیاده ‌روی زائران حج تمتع برای آماد‌گی بیشتر زائران برای تشرف به حج، حضور نابینایان همزمان با روز عصای سفید در نمایشگاه و اجرای برنامه‌ ویژه برای این قشر و پیش ثبت نام سفر عتبات عالیات به صورت رایگان در محل نمایشگاه را از دیگر برنامه های هفته حج در استان ذکر کرد.