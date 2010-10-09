  1. استانها
  2. همدان
۱۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۰۷

مخاطبان آدرس مشخصی از سینمای کودک ندارند

مخاطبان آدرس مشخصی از سینمای کودک ندارند

همدان - خبرگزاری مهر: کارگردان سینمای کودک گفت: در حال حاضر مخاطبان آدرس مشخصی از سینمای کودک و نوجوان ندارند چراکه نمی توان همزمان با تحولات سینمای کودک در دنیا پیش رفت.

جلال فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: به دلیل ضعف فنی و ابزاری فیلم‌هایی قابل رقابت با آثار خارجی تولید نمی شود.

وی با بیان اینکه سینمای کودک و نوجوان برای هر کشوری مهم است و باید دغدغه سینمای کودک همیشگی باشد، اظهار داشت:‌ سینمای کشور از نظر خلاقیت و استعداد چیزی کم ندارد فقط باید زمینه به بار نشستن این استعدادها را فراهم کرد.

فاطمی با تاکید بر اینکه بخش مدیریتی باید زمینه حضور جدی بخش خصوصی و سینماگران کودک را در این عرصه فراهم کند، گفت: این امر منجر به تولیدهای کیفی و متناسب با شان مخاطبان می شود و بخش خصوصی در سینما احساس امنیت می کند.

کارگران فیلم سینمایی "نخودی" دهه 60 را دوران طلایی سینمای کودک در ایران دانست و گفت: در این دوران برخی از فیلم‌ها اکران نمی شدند چرا که برای جشنواره‌ ها ساخته شده بودند.

فاطمی با بیان اینکه دغدغه من این بود که چگونه بتوانم دو عنصر مخاطب و پیام جدید را با هم آمیخته کنم، افزود: در نخودی برای رخداد این اتفاق تلاش کردم.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره کودک با اشاره به اینکه اهمیت برگزاری جشنواره کودک به درستی درک شده، خاطر نشان کرد: جشنواره عامل حیات سینمای کودک است.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان از 16 مهرماه امسال به مدت پنج روز در همدان برگزار می شود.

کد مطلب 1167035

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها