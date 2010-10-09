مخاطبان آدرس مشخصی از سینمای کودک ندارند

جلال فاطمی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان افزود: به دلیل ضعف فنی و ابزاری فیلم‌هایی قابل رقابت با آثار خارجی تولید نمی شود.

وی با بیان اینکه سینمای کودک و نوجوان برای هر کشوری مهم است و باید دغدغه سینمای کودک همیشگی باشد، اظهار داشت:‌ سینمای کشور از نظر خلاقیت و استعداد چیزی کم ندارد فقط باید زمینه به بار نشستن این استعدادها را فراهم کرد.

فاطمی با تاکید بر اینکه بخش مدیریتی باید زمینه حضور جدی بخش خصوصی و سینماگران کودک را در این عرصه فراهم کند، گفت: این امر منجر به تولیدهای کیفی و متناسب با شان مخاطبان می شود و بخش خصوصی در سینما احساس امنیت می کند.

کارگران فیلم سینمایی "نخودی" دهه 60 را دوران طلایی سینمای کودک در ایران دانست و گفت: در این دوران برخی از فیلم‌ها اکران نمی شدند چرا که برای جشنواره‌ ها ساخته شده بودند.

فاطمی با بیان اینکه دغدغه من این بود که چگونه بتوانم دو عنصر مخاطب و پیام جدید را با هم آمیخته کنم، افزود: در نخودی برای رخداد این اتفاق تلاش کردم.

وی با اشاره به اهمیت برگزاری جشنواره کودک با اشاره به اینکه اهمیت برگزاری جشنواره کودک به درستی درک شده، خاطر نشان کرد: جشنواره عامل حیات سینمای کودک است.

بیست و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان از 16 مهرماه امسال به مدت پنج روز در همدان برگزار می شود.