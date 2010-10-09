تولید گاز در کردستان عراق به 200 میلیون فوت مکعب رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، آسوشیتد پرس در گزارشی از افزایش ظرفیت تولید گاز طبیعی در عراق خبر داد و اعلام کرد: در حال حاضر روزانه 200 میلیون فوت مکعب گاز طبیعی در منطقه کردستان تولید و پالایش می شود.

قرار است ظرفیت تولید گاز طبیعی در این منطقه تا سال 2012 میلادی با افزایشی 50 درصدی به 300 میلیون فوت مکعب در روز افزایش یابد.

در حال حاضر یکی از مهمترین مشکلات پیش روی دولت عراق تامین گاز مورد نیاز نیروگاه‌های این کشور است که با افزایش تولید گاز در کردستان امکان تامین گاز دو نیروگاه این منطقه به طور کامل فراهم شده است.

قرار است برای افزایش پایداری شبکه برق، روزانه بین 160 تا 180 میلیون فوت مکعب گاز به 2 نیروگاه برق اربیل و چمچمال تحویل شود.



در همین حال، یک شرکت اماراتی سال 2009 میلادی یک قرارداد 8 میلیارد دلاری با شرکت های او.ام.وی اتریش و ام.او.ال مجارستان برای صادرات گاز منطقه کردستان عراق از خط لوله نابوکو به اروپا امضا کرده است.

به گزارش مهر، قرارداد ساخت خط لوله نابوکو در ژوئیه سال 2009 با حضور نمایندگان اتریش، بلغارستان، مجارستان، رومانی و ترکیه به میزبانی آنکارا منعقد شد. هدف از مذاکرات خط لوله نابوکو که از سال 2004 شروع شده است، کاهش وابستگی کشورهای اروپایی به گاز روسیه است.

با بهره برداری از این خط لوله سه هزار و 300 متری تا سال 2014 میلادی امکان انتقال سالانه 31 میلیارد متر مکعب گاز کشورهای منطقه خزر و خاورمیانه از طریق ترکیه به اروپا فراهم می شود. هم اکنون شرکتهای OMV اتریش، MOL مجارستان، Bulgargaz بلغارستان، Transgaz رومانی، Botash ترکیه و RWE آلمان سهامداران خط لوله نابوکو را تشکیل می دهند.