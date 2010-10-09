برنامه دهه کرامت فارس گسترده تر از گذشته اجرا می شود

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، منصور طبیعی در این خصوص توضیح داد: ششم ذیقعده که با تصویب شورای فرهنگ عمومی روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی (ع) نام گرفته، فرصتی متعالی برای شناخت ابعاد شخصیتی حضرت شاهچراغ (ع) و پی بردن به کرامت نفس و فضایل اخلاقی آن حضرت است.

وی اظهار داشت: برای آشنایی بیشتر مردم شریف فارس با فرهنگ ولایت، آماده سازی استان، آشنایی تمام اقشار جامعه و شرکت همه گروه ها در برنامه های دهه کرامت، امسال برنامه های ویژه ای را در سطح استان فارس اجرا خواهیم کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس گفت: برنامه های متنوعی با همکاری همه دستگاه های استان توسط ستاد برگزاری دهه کرامت و روز بزرگداشت حضرت احمد ابن موسی(ع) در شیراز انجام می شود.

وی افزود: پس از جلسات مختلف ستاد بزرگداشت احمد ابن موسی(ع) با دستگاه های اجرایی هر یک از دستگاه های عضو برنامه خود را ارائه کردند که بسیاری از برنامه هایی که جنبه محتوایی داشتند مورد پذیرش قرار گرفته شد.

طبیعی با اشاره به برگزاری جشنهایی با محوریت مشارکتهای مردمی اضافه کرد: در اکثر برنامه ها به خصوص برنامه های روز بزرگداشت سعی شده از حضور اقشار مختلف مردم در برنامه استفاده شود.

وی اجرای برنامه های نمایشی، تجسمی، نمایشگاه عکس و نقاشی و جشنواره های شعر و ادبیات در شهرستانهای استان را از جمله برنامه های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در دهه کرامت عنوان کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان فارس همچنین از شروع به کار جشنواره هنرهای تجسمی امام رضا (ع) در اولین روز از دهه کرامت خبر داد و افزود: نمایشگاه آثار برگزیده همزمان در چهار نگارخانه شیراز افتتاح خواهد شد که این خود می تواند شروع مناسبی جهت استقبال از این دهه شریف باشد.