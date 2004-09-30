فلمينگ : تحقيق درباره برنامه هسته اي ايران زمان بيشتري نياز دارد // پرونده ايران نوامبر بسته نخواهد شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" به نقل از شبكه خبري سي ان ان ، مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با اين شبكه خبري گفت : ما نمي توانيم قاطعانه بگوييم كه همه چيز تا ماه نوامبر تمام مي شود .

وي گفت : احتمالا اين پرونده به زمان بيشتري نياز داشته باشد و تحقيق ها همچنان پس از ماه نوامبر بايد ادامه يابد تا يك گزارش جامع در اين زمينه نوشته شود .

گفتني است آژانس بين المللي انرژي اتمي در نشست ماه سپتامبر تحت فشار آمريكا ناچار شد يك ضرب الاجل تا ماه نوامبر براي بستن پرونده ايران تعيين كند . طبق اين ضرب الاجل اگر ايران نتواند تا ماه نوامبر به همه سوالات آژانس پاسخ گويد پرونده اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده خواهد شد .

فلمينگ گفت : همه سوال ها در مورد ايران حل نشده است و كشورهاي عضو آژانس هنوز به مسائلي در مورد برنامه هسته اي ايران مظنون هستند .

وي در مورد تهديد ايران به خروج از ان پي تي همچنان كه كره شمالي نيز اين كار را كرد گفت : اين از نقايص ان پي تي است كه خروج از آن بسيار ساده است.

وي ادامه داد : بايد براي خروج از ان پي تي عواقب سختي را در نظر گرفت تا كشورها نتوانند ازآن خارج شوند.