  1. سیاست
  2. سایر
۹ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۳۲

در گفتگو با سي ان ان عنوان كرد ؛

فلمينگ : تحقيق درباره برنامه هسته اي ايران زمان بيشتري نياز دارد // پرونده ايران نوامبر بسته نخواهد شد

مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با شبكه خبري سي ان ان با اشاره به اينكه هنوز همه سوالات در مورد برنامه هسته اي ايران حل نشده است گفت : اين احتمال وجود دارد پرونده ايران تا ماه نوامبر بسته نشود .

به گزارش خبرگزاري "مهر"  به نقل از شبكه خبري سي ان ان ،  مليسا فلمينگ سخنگوي آژانس بين المللي انرژي اتمي در گفتگو با اين شبكه خبري گفت : ما نمي توانيم قاطعانه بگوييم كه همه چيز تا ماه نوامبر تمام مي شود .

وي گفت : احتمالا اين پرونده به زمان بيشتري نياز داشته باشد و تحقيق ها همچنان پس از ماه نوامبر بايد ادامه يابد تا يك گزارش جامع در اين زمينه نوشته شود .

گفتني است آژانس بين المللي انرژي اتمي در نشست ماه سپتامبر تحت فشار آمريكا ناچار شد يك ضرب الاجل تا ماه نوامبر براي بستن پرونده ايران تعيين كند . طبق اين ضرب الاجل اگر ايران نتواند تا ماه نوامبر به همه سوالات آژانس پاسخ گويد پرونده اين كشور به شوراي امنيت سازمان ملل ارجاع داده خواهد شد .

فلمينگ گفت : همه سوال ها در مورد ايران حل نشده است  و كشورهاي عضو آژانس هنوز به مسائلي در مورد برنامه هسته اي ايران مظنون هستند .

وي در مورد تهديد ايران به خروج از ان پي تي همچنان كه كره شمالي نيز اين كار را كرد گفت : اين از نقايص ان پي تي است كه خروج از آن بسيار ساده است.

وي ادامه داد : بايد براي خروج از ان پي تي عواقب سختي را در نظر گرفت تا كشورها نتوانند ازآن خارج شوند.

کد مطلب 116706

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها