۱۷ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۹

پرواز شهرکرد - عسلویه راه اندازی شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیر فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه گفت: پرواز شهرکرد _ عسلویه و بالعکس در فرودگاه بین المللی خلیج فارس از سوی ناوگان هواپیمایی جمهوری اسلامی "هما" از شنبه هفته آینده انجام می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، فرشید کلاه کج بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: نخشتین پرواز این مسیر شنبه هفته آینده انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: این چهارمین مسیر پروازی جدید است که در سال جاری در بزرگترین فرودگاه صنعت نفت کشور، برای جا به جایی کارکنان شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی و فعالان طرح توسعه مخزن مشترک پارس جنوبی و همچنین مردم و شهروندان عسلویه برقرار می شود.

کلاه کج یادآور شد: پیشتر و در مدت یاد شده، پروازهای عسلویه به اصفهان، رشت و بوشهر - اهواز برقرار شده بود و پرواز مسیر عسلویه اصفهان و بالعکس روزهای یکشنبه هر هفته از سوی شرکت هواپیمایی تابان انجام می شود.

مدیر فرودگاه بین المللی خلیج فارس عسلویه گفت: هواپیماهای شرکت هواپیمایی آسمان در هر هفته از فرودگاه خلیج فارس 14 بار به تهران، دو بار به اصفهان، یک بار به مشهد و یک بار به رشت پرواز می کند.

