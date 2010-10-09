پرواز شهرکرد - عسلویه راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در عسلویه، فرشید کلاه کج بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: نخشتین پرواز این مسیر شنبه هفته آینده انجام خواهد شد.

وی اظهار داشت: این چهارمین مسیر پروازی جدید است که در سال جاری در بزرگترین فرودگاه صنعت نفت کشور، برای جا به جایی کارکنان شرکتهای نفت، گاز و پتروشیمی و فعالان طرح توسعه مخزن مشترک پارس جنوبی و همچنین مردم و شهروندان عسلویه برقرار می شود .

کلاه کج یادآور شد: پیشتر و در مدت یاد شده، پروازهای عسلویه به اصفهان، رشت و بوشهر - اهواز برقرار شده بود و پرواز مسیر عسلویه اصفهان و بالعکس روزهای یکشنبه هر هفته از سوی شرکت هواپیمایی تابان انجام می شود .