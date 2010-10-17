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۲۵ مهر ۱۳۸۹، ۸:۲۱

کلام روز

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: اغلب ما انسانها به هنگام توانگری به لحاظ مادی و یا معنوی چنان به خود مغرور می‌شویم که وظایف اخلاقی و انسانی را فراموش می‌کنیم، در حالیکه در چنین شرایطی امکان انجام امور خیر و نیک را بیشتر داشته و باید از موقعیت خود برای کمک رسانی استفاده کنیم .

 آیه روز:

وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَکَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَکُن مَّعَ الْقَاعِدِینَ .

و چون سوره‏اى نازل شود که به خدا ایمان آورید و همراه پیامبرش جهاد کنید ثروتمندانشان از تو عذر و اجازه خواهند و گویند بگذار که ما با خانه‏نشینان باشیم .

سوره توبه، آیه 86

حدیث امروز:

رسول اکرم (ص):

أَوَّلُ مَن یَدخُلُ النّارَ أَمیرٌ مُتَسَلِّطٌ لَم یَعدِل، وَذو ثَروَةٍ مِنَ المالِ لَم یُعطِ المالَ حَقَّهُ وَفَقیرٌ فَخورٌ.

اولین کسى که به جهنم مى‏رود فرمانرواى قدرتمندى است که به عدالت رفتار نمى‏کند و ثروتمندى که حقوق مالى خود را نمى‏پردازد و نیازمند متکبر.

عیون الاخبارالرضا، ج1، ص31، ح20
 

کد مطلب 1167120

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