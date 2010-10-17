آیه روز:
وَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُواْ بِاللّهِ وَجَاهِدُواْ مَعَ رَسُولِهِ اسْتَأْذَنَکَ أُوْلُواْ الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُواْ ذَرْنَا نَکُن مَّعَ الْقَاعِدِینَ .
و چون سورهاى نازل شود که به خدا ایمان آورید و همراه پیامبرش جهاد کنید ثروتمندانشان از تو عذر و اجازه خواهند و گویند بگذار که ما با خانهنشینان باشیم .
سوره توبه، آیه 86
حدیث امروز:
رسول اکرم (ص):
أَوَّلُ مَن یَدخُلُ النّارَ أَمیرٌ مُتَسَلِّطٌ لَم یَعدِل، وَذو ثَروَةٍ مِنَ المالِ لَم یُعطِ المالَ حَقَّهُ وَفَقیرٌ فَخورٌ.
اولین کسى که به جهنم مىرود فرمانرواى قدرتمندى است که به عدالت رفتار نمىکند و ثروتمندى که حقوق مالى خود را نمىپردازد و نیازمند متکبر.
عیون الاخبارالرضا، ج1، ص31، ح20
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